El pleno municipal del Ayuntamiento de Mérida aprobó ayer la proposición suscrita por el grupo municipal de Vox para que el ayuntamiento adquiera Sistemas de Reconocimiento de Matrículas (SRM) para su instalación en los vehículos de la Policía Local con el objetivo de aligerar el tráfico, garantizar la fluidez de los viales, proteger la seguridad de los peatones y vehículos, así como mejorar las condiciones laborales de los agentes. En concreto, la propuesta salió adelante con los votos a favor del PSOE, el rechazo de Unidas, y la abstención de PP y Ciudadanos.

El portavoz de Vox Ángel Pelayo explicó durante su intervención que el diseño del trazado urbano de la ciudad ocasiona que en algunas vías principales se registren «constantes obstáculos» en los viales que ocasionan «un riesgo para conductores y peatones, además de ralentizar el tráfico». Por ello, plantea adquirir un modelo de SRM, valorado en unos 30.000 euros, que incluye cámaras digitales, infrarrojos y demás elementos técnicos para controlar matrículas, detectar aparcamientos ilegales sobre aceras, en doble fila, paradas de autobús, incumplimiento de horario de cargas y descargas, infracciones de velocidad y situación del coche (seguro e ITV). «Después de hacer una campaña de concienciación y de que los infractores reciban un aviso, pedimos que se implante este sistema», puntualizó el delegado.

«Este tipo de tecnología es eficaz para el control de la movilidad urbana, no lo vamos a discutir y no tenemos ningún inconveniente en apoyar la propuesta», afirmó el delegado de Tráfico, Marco Antonio Guijarro. Lo que sí quiso dejar claro el edil es que deberán ser los técnicos municipales quienes evalúen si este método en concreto «es el más idóneo para aplicar en Mérida». El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también se mostró a favor de implantar «cualquier sistema que ayude a mejorar la circulación del tráfico». «Al final de lo que se trata es de un sistema de control, no somos partidarios de la sanción por encima de otra cosa», subrayó.

La portavoz del PP local Pilar Nogales, reconoció que la herramienta planteada por Vox tiene una «finalidad muy acertada», ya que puede ayudar en su labor a la policía local, no obstante, desde el grupo echan en falta más elementos técnicos para poder decir «qué es lo más adecuado para la ciudad». La edil de Unidas por Mérida Monserrat J. Girón resaltó que la propuesta busca «ejercer de una manera más directa y competente la sanción», por lo que considera que «con una mayor presencia de los efectivos actuales» sería suficiente para agilizar el tráfico en las calles más conflictivas. Para la edil de Cs Cristina Martín, la proposición «tiene ciertos beneficios para el tráfico, pero "hay otras cuestiones más urgentes».

Por otra parte, el regidor municipal avanzó que el Gobierno local está trabajando «seriamente» para trasladar a unas nuevas instalaciones la jefatura de la policía local, ya que esto permitiría prestar «mejores servicios» a la ciudadanía.