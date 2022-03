Baja en las filas del grupo municipal popular. La edil emeritense Marta Herrera ha presentado esta mañana en el Registro del ayuntamiento su renuncia al acta de concejal por la imposibilidad de compatibilizar este cargo con su carrera profesional. Está previsto que la renuncia se haga efectiva en el transcurso de la próxima sesión plenaria, que se celebrará a finales de marzo. La siguiente persona en la lista del PP local a las elecciones es María Tirado, técnico superior en Comercio Internacional.

"Llevo mucho tiempo intentando compaginar mi trabajo como autónoma con el de concejal, pero tenía que ser responsable por mucho que me doliera y elegir porque no podía atender el cargo como se merecía", ha explicado Herrera, que está al frente de una empresa del sector arquitectónico y constructivo. Cabe destacar que ya ha trasladado su decisión a la portavoz del PP local, Pilar Nogales, y también está en conocimiento del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

"Hay que darle tiempo al tiempo porque la vida da muchas vueltas y voy a seguir en el partido, así que podrán contar contigo", apunta la militante popular, que fue una de las apuestas del exalcalde Pedro Acedo en su lista para concurrir a las elecciones de 2015. "La experiencia ha sido fantástica y me quedo con la gente, porque me han tratado muy bien y no tengo ninguna queja de los compañeros de la corporación en general, ni de los de esta legislatura ni de la anterior", sostiene.