Personas con síndrome de Down pidieron ayer a las administraciones públicas apoyo para consolidar sus derechos, para contar con una legislación y estructura laboral que les «cobije», además de para apoyarles en su desarrollo laboral. De esta forma se recogía en el manifiesto que leyeron niños y jóvenes de Down Mérida, en un acto con motivo del día mundial del síndrome de Down que se celebró en el centro cultural Santo Domingo.

Por la mañana, los jóvenes estuvieron repartiendo flores de color amarillo a los ciudadanos para agradecer la implicación social, en el marco de la campaña de agradecimiento #GraciasPorTanto, promovida por las entidades Down de toda España. «Que todas las personas vean que somos capaces de defender nuestros derechos como personas independientes que se toman muy en serio todas sus metas», señalaba ayer Carlos Ferrán, un joven de la asociación. «Es muy importante que las personas con síndrome de Down puedan formar una familia, tener unos estudios dignos y que no nos discriminen», apuntó María, una participante en el programa de formación laboral Uno a Uno de Fundación ONCE. Además de atender a la ciudadanía en las mesas informativas que instalaron en la plaza de España, los jóvenes, profesionales y voluntarios de Down Mérida realizaron una performance musical para hacer un tik-tok.