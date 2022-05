Unas cámaras controlarán los accesos a la nueva plataforma única de Mérida

"Es un motivo de satisfacción y un día muy especial». Así se pronunció ayer el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el acto de inauguración de la nueva plataforma única de las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona. A partir de ahora, estas vías pasan a ser zonas restringidas al tráfico para los residentes y no estará permitido el aparcamiento. Para el acceso rodado a estas calles se deberá solicitar autorización al ayuntamiento.

Sobre esta cuestión, el primer edil avanzó que este año se instalarán cámaras de vigilancia para controlar «de una manera mucho más eficaz» los accesos de entrada y salida a estas calles. De momento, se han instalado carteles informativos y la policía local se encargará de controlar el tráfico rodado que acceda a la plataforma. «El alcalde de Mérida no va a poder entrar en esta calle porque no reside, no vale con tener un puesto de trabajo en el centro», subrayó.

Preguntado sobre las quejas de los padres del colegio Trajano por no poder acceder con el coche para dejar a sus hijos en la puerta del centro educativo, el alcalde les recordó que «a 200 metros hay un parking y a 100 metros zona azul, que a la hora a la que vienen a dejar a los alumnos pueden aparcar». «En Mérida ya ha siete centros en los que se corta el acceso a la calle», puntualizó Osuna.

El evento inaugural contó recorridos guiados, cuentacuentos y música para todas las edades, así como con varias mesas informativas en el marco de una iniciativa de la Unión Europea que busca explicar a la ciudadanía los motivos por los que se llevan a cabo este tipo de actuaciones en el casco urbano. Cabe recordar que las obras han tenido un coste de 1,4 millones de euros, financiados en un 80% con los fondos Edusi. «La UE financia este tipo de obras por motivos de reducción de emisión de CO2, accesibilidad y modernización de las ciudades», destacó Osuna. A través de este proyecto, estas vías del centro se convierten en accesibles con la calzada y los acerados en la misma altura.