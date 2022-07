El Vivero de Mérida retoma las reivindicaciones para urbanizarse

La asociación de vecinos de El Vivero ha retomado las movilizaciones para, 40 años después, urbanizar esta colonia ubicada a las afueras de Mérida. Su portavoz, José Antonio Gallego, explica que quieren aprovechar la reforma del Plan General (está en tramitación) para legalizar las aproximadamente 270 viviendas construidas y que los residentes, cifrados en unos 1.400, puedan contar «con los mismos servicios que cualquier otro barrio emeritense».

La colonia se ubica junto al camping de la antigua carretera de Madrid, en una zona catalogada como de suelo urbano no consolidado. Inicialmente era rústico y hace más de 30 años, cuando se empezaron a vender las parcelas, las viviendas que se construyeron eran ilegales. No obstante, en lugar tomar medidas y derribarlas, el ayuntamiento autorizó la acometida del gua y la electricidad, y por ello Gallego defiende que si hubo negligencia por parte de los propietarios, también la hubo desde la Administración.

Sin servicios

El resultado es que ahora, «a pesar de pagar todos los impuestos que corresponde», no tienen calles asfaltadas, alumbrado público o un servicio «digno» de recogida de basuras. «No tenemos contenedores para reciclar, por aquí la policía no viene y tampoco vigilan los desbroces. Hay calles por las que literalmente no se puede ni pasar», lamenta Gallego.

A su juicio, la solución para poner fin a esta «dejadez absoluta» es que el Ayuntamiento de Mérida actúe para urbanizar la zona y que después reclame a cada propietario la cantidad correspondiente con arreglo a su parcela. «Nosotros no pedimos que nos regalen nada», afirma.

Tras el intento fallido del año 2017 (una parte de los vecinos se negó a asumir el coste de urbanizar), hace unos meses el colectivo ha vuelto a retomar el contacto con el ayuntamiento, pero siguen sin solución y han convocado una manifestación mañana por la tarde en la plaza de España.