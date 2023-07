Espectacular incendio en el parque de biomasa de Mérida

La tarde y la noche se prevén largas e intensa para varias dotaciones de bomberos que trabajan a esta hora en sofocar un incendio registrado este miércoles, día 26, en el parque de almacenamiento de biomasa de la planta de generación de energía renovable que Magnon Green Energy tiene localizada en Mérida.

Según fuentes de la Guardia Civil, el fuego se originó en torno a las 16.30 horas en los restos de vegetales (encinas, olivos, paja, poda de jardinería...) que se acumulan fuera de las instalaciones para fabricar energía, cuyas causas se están investigando. El aire dificulta la extinción.

En estos momentos no parar de entrar camiones y excavadoras en el lugar de los hechos para echar tierra y mover los troncos secos para que no se reproduzcan las llamas. Un coche de la Guardia Civil se encuentra controlando la entrada.

Dada la naturaleza del material que arde, el fuego no puede ser extinguido y sólo debe controlarse su combustión hasta que se consuma en su totalidad. Para terminar de apagar completamente la biomasa incandescente dentro de los hornos naturales que se han creado, es necesario ir enfriándolos de forma continua mediante pequeñas aperturas controladas, y eso no será hasta que no se tengan controladas las llamas.

Los efectivos, según han informado a este periódico, mantienen el amplio dispositivo para evitar que el incendio se propague al resto de las instalaciones, y sobre todo, para evitar que pueda salir del recinto y afecte al exterior. Fuentes de la investigación han indicado que el incendio puede tardar en controlarse entre uno o dos días.

Además, según ha informado la compañía en nota de prensa, en estos instantes, con el Plan de Emergencia activado, están trabajando de forma coordinada tres dotaciones de bomberos de Mérida y el equipo de primera intervención de la empresa.

En este sentido, ha añadido que en el momento del inicio del incendio no había trabajos activos en la zona, por lo que "no ha habido riesgo para las personas ni afección a las fincas colindantes".

Como parte del protocolo de emergencia de la compañía, se ha detenido la actividad de la planta de generación de energía. Asimismo, como ha expuesto la empresa, el parque cuenta con un "avanzado sistema de seguridad", con una red de hidrantes, sistema propio de bombeo y cámaras termográficas. Ahora mismo todos los medios de Magnon, filial energética del grupo Ence Energía y Celulosa, están enfocados a coordinarse con las autoridades competentes y facilitar la extinción de la emergencia", ha concluído la compañía.

La planta está situada en el kilómetro 631 de la Carretera Nacional 630, en el polígono 48 de Mérida.

Al cierre de este rotativo siguen los trabajos para controlar la combustión de biomasa.