Mérida, sin toros en su Feria de Septiembre

Con poco más de una semana de antelación se ha conocido que Mérida, antaño una de las ferias taurinas verdaderamente importante de Extremadura, no va a tener toros este año. Aunque era un rumor muy extendido, así lo ha confirmado el empresario y propietario de la plaza, José Luis Pereda, en unas declaraciones a la televisión andaluza.

¿Las razones? Pues cuanto menos son peregrinas. En primer lugar, que tras no poder confirmar a José Tomás, tras cuya contratación estaba, dice le ha sido complicado conformar otros carteles, contratar a otros toreros por la disponibilidad de fechas. Y en segundo lugar, que quiere reorientar la plaza de Mérida hacía otras fechas, hacia la primavera -el mes de abril-, cuando los aficionados tienen más deseos de ver toros, y dejar septiembre para otros festejos de menos fuste, novilladas especialmente.

Y decimos que son peregrinas las razones por que si el empresario tenía ese pensamiento, ha tenido cinco meses, desde la corrida que dio en el mes de abril, para trabajar y para explicarse. No justificarse ahora en la no contratación de José Tomás, pues otros toreros punteros hay en el escalafón. Y no dejar a Mérida sin toros, algo que no recordamos y va a hacer gran daño a al pesente y futuro de una plaza que navega en la imprevisión y el salto de mata, y de una afición que ya no se cree nada.

Qué lejos quedan los tiempos de Raúl Recuero, empesario que dio solera al coso emeritense. Han pasado treinta años desde que le echaron como empresario quienes compraron la plaza, que ni han comido, ni han dejado comer durante todo este tiempo. En pocos años echaron la plaza abajo, uno tras otro de los que pasaron por Mérida. Y hasta hoy.

José Luis Pereda compró la plaza en 2022. Siendo como es empresario de Huelva, creímos que era positivo para el Coso de San Albín. Y al segundo año este fiasco. Suspenso al empresario.