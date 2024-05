Piragüismo inclusivo en el embalse de Proserpina con 60 jóvenes acompañados por CaixaBank

Una veintena de voluntarios de CaixaBank en Extremadura han acompañado este sábado a 60 niños en situación de vulnerabilidad de las entidades sociales Down Badajoz, Down Zafra, Down Mérida, Down Cáceres, Fundación Atenea, Asociación de Padres de Personas con Autismo Badajoz (APNABA), Zafra Solidaria y la Asociación Reyes Magos de Cáceres (AREMA) a una jornada de piragüismo inclusivo y juegos en el Embalse de Proserpina(Badajoz).

Minutos antes del inicio de la actividad, los jóvenes y los representantes de las cinco entidades sociales, junto con los voluntarios, se han citado a la entrada de este embalse romano, donde han recibido las instrucciones de los monitores. Tras la formación, los jóvenes se han puesto los chalecos y los cascos y se han lanzado a la aventura.

Durante la jornada, los niños, acompañados por los voluntarios y los monitores, han realizado distintas actividades en las piraguas, recorriendo el enclave extremeño, donde tuvo lugar la célebre batalla de la Albuera. Además, también han practicado tiro con arco y han podido disfrutar de algunos de los juegos populares más típicos de la región, todo ello amenizado con música en directo y un grupo de animación.

Tras las actividades, ha tenido lugar el acto de reconocimiento a los casi 130 voluntarios de CaixaBank que, durante 2023, participaron en las más de 100 iniciativas solidarias que se organizaron en Extremadura y beneficiaron a casi 3.000 personas vinculadas a 43 entidades sociales de la región.

El director comercial de Red de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, ha incidido en la encomiable tarea social de los voluntarios. “Sin vuestra participación ni la colaboración de las entidades sociales locales, las labores del Voluntariado CaixaBank no serían posibles”, ha destacado.

“Necesitamos que, cada vez, sean más los ciudadanos que se unan a iniciativas sociales, y la actividad de hoy ejemplifica a la perfección la acogida de la solidaridad entre los extremeños”, ha concluido. La actividad se ha llevado a cabo en el marco del ‘Mes Social’, iniciativa a través de la cual CaixaBank organiza en mayo más de 40 actividades solidarias en Extremadura para acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general.

El objetivo de la iniciativa ha sido fomentar la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social, y crear entornos que les permitan crear vínculos con otros niños y niñas y voluntarios. Además de acercar el deporte a estos jóvenes y los valores de trabajo en equipo y colaboración que tan bien ejemplifica la práctica deportiva, la actividad también ha permitido a los jóvenes conocer el entorno y flora y fauna típica de esta zona.

Un mes de actividades solidarias por toda España

Con motivo de la celebración de la segunda edición del ‘Mes Social’, CaixaBank organiza durante todo el mes 2.700 actividades por toda España gracias a la colaboración y participación de 893 entidades sociales de toda la geografía.

CaixaBank implantó el año pasado por primera vez el ‘Mes Social’ para ampliar la antigua ‘Semana Social’ y movilizó a más de 13.600 personas y 1.000 entidades sociales a través de más de 2.300 actividades en toda España, generando un impacto positivo en más de 118.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía. Con una trayectoria de 19 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

En el último año, gracias al trabajo conjunto con más de 2.200 entidades sociales y fruto de la implicación de más de 17.200 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ha ayudado a más de 372.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad, ha informado la entidad en nota de prensa.