Amaral en Mérida tras el covid: "No sé si los músicos podemos cambiar el mundo, pero acompañamos que no es poco"

"Gracias por este recibimiento maravilloso, la verdad que es un honor formar parte de esta Vía Musicorum". Así se ha pronunciado este viernes la cantante Eva Amaral, tras descubrir el vinilo que el Stone&Music Festival ha colocado para homenajearla en la calle José Ramón Mélida de Mérida, en un paseo de la música que no deja de sumar artistas. La zaragozana ha reaparecido en la capital extremeña tras recuperarse del covid, que le obligó a cancelar el pasado fin de semana su participación en el festival de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

En su intervención ante los medios, la maña ha querido agradecer la presencia de los fans que han acudido a recibirla y a quienes ha atendido muy amablemente: "Muchas gracias a todos por hacernos compañía en esta ocasión con este bonito homenaje". "No sé si los músicos o la música pueden cambiar el mundo. No sé si podemos cambiarlo con una canción, pero acompañamos que no es poco", ha señalado horas antes de su concierto en el teatro romano.

En esta línea, su compañero de banda Juan Aguirre también ha reconocido sentirse muy orgulloso de poder atesorar este vinilo: "Nos hacéis muy felices con este reconocimiento en una ciudad con tanta historia". "Siempre nos hace mucha ilusión tocar en el teatro romano, done habitualmente se acoge teatro clásico porque tiene el valor de lo eterno", ha subrayado.