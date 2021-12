La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, se muestra convencida de que Extremadura sabrá aprovechar los fondos europeos de resiliencia para transformar el tejido productivo de la región, hacia un modelo más ecológico y digital, para que se produzca un «verdadero cambio social».

--Los Fondos Europeos Next Generation constituyen la gran oportunidad para Extremadura. ¿Podremos cambiar el modelo productivo y orientarlo a la sostenibilidad?

--La Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros el Fondo de Recuperación Next Generation, a través del cual presta apoyo financiero para dos objetivos muy definidos: mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia y fomentar la transformación a unmodelo productivo más sostenible, resistente y enfocado a la transición ecológica y a la transición digital. Este segundo eje se dirige directamente a intensificar las inversiones para impulsar el potencial de crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia económica y social de Extremadura. La Comunidad se ha marcado tres líneas estratégicas para transformar nuestro tejido productivo hacia un modelo más ecológico, más digital, más cohesionado, másigualitario y más resiliente. Una estrategia que impacte de forma determinante en la lucha contra la despoblación, que ofrezca las mismas oportunidades en todo el territorio sin distinción entre zonas rurales y urbanas, que ponga en valor el capital humano del medio rural, que garantice el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos y a una conectividad digital adecuada en todo el territorio extremeño. Extremadura aborda este reto como una región con estabilidad política, con una agenda para la reactivación desde la concertación social; con una robusta red de protección social; con calidad institucional, buen gobierno y abierta al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Un modelo, en línea con las prioridades marcadas por la Unión Europea, y en el que Extremadura lleva trabajando en los últimos años. Por tanto, vamos a destinar todos nuestros esfuerzos para alcanzar este fin y así ofrecer oportunidades de futuro para nuestros jóvenes.

--¿Cuáles son sus grandes cifras? (Total de la inversión y principales sectores a los que beneficiarán?

--Extremadura tiene asignados 431 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, uno de los fondos más relevantes del Next Generation, que ya figuran en los Presupuestos para 2022. En esta Ley de Presupuestos también se han habilitado los instrumentos necesarios para incorporar los fondos que se distribuyan a través de Conferencia Sectorial o de los diferentes instrumentos con que cuenta el Estado, tales como los convenios.Asimismo, para el periodo 2021-2023, la Comunidad Autónoma tiene asignados casi 750 millones de euros a través de las diferentes conferencias sectoriales. Sin embargo, la importancia de la ayuda europea no se ciñe solo a los recursos del denominado Next Generation que, por su naturaleza y objetivos en aras de contribuir a una recuperación rápida, tendrán un plazo de ejecución más corto. En el marco de la política de cohesión a Extremadura llegarán, al mismo tiempo, los fondos correspondientes a los programas operativos 2014-2020, en su fase n+3 de ejecución de losproyectos, y al nuevo periodo 2021-2027, en el que región recibirá un importe de 2.725 millones de euros, un 22´3% más que en el anterior y nueve puntos más que la media nacional.

«Es el momento de consolidar la recuperación a través del impulso del talento»

--¿Cree que habrá un antes y un después en Extremadura tras la llegada de estos fondos?

--La llegada de los fondos europeos representa una oportunidad excepcional para poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento a medio y largo plazo. Un crecimiento más justo e inclusivo, más cohesionado, más respetuoso con el medio ambiente y mejor preparado para aprovechar los cambios tecnológicos.

--¿Cree que habrá un antes y un después en Estremadura con la llegada de estos fondos?

--Estos fondos representan una oportunidad excepcionalpara poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento a medio y largo plazo.Un crecimiento más justo e inclusivo, más cohesionado, más respetuoso con el medio ambiente y mejor preparado para aprovechar los cambios tecnológicos.Tenemos ante nosotros un desafío de gran importancia y la Junta de Extremadura hará todo lo necesario para aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos abre esta nueva perspectiva y para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida en igualdad de oportunidades.

«Tenemos un desafío de gran importancia y haremos todo para aprovecharlo»

--¿Cree que la respuesta empresarial estará a la altura del reto planteado? ¿Serán de calidad los proyectos que aspiren a esos fondos?

--Venimos de un contexto muy complicado, con una crisis sin precedentes, pero en la que laJunta de Extremadura ha apoyado, acompañado y reforzado el tejido productivo regional. Ahora es el momento de consolidar la recuperación económica a través del impulso del talento que los extremeños han demostrado y del refuerzo de la competitividad e innovación de nuestras empresas y autónomos. Estamos convencidos de que todos los actores implicados en esta reactivación y transformación económica estarán a la altura de este reto de futuro.

--El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de la nación establece hasta una decena de políticas palanca, y 30 componentes, que determinan las áreas a las que se dirigen las inversiones extraordinarias para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Cada línea tiene sus propias características pero hay una cualidad común para todas, contribuir a un proyecto de país y de Extremadura que avance hacia una Extremadura más verde, más digital e igualitaria.