Juan Antonio Barrios García es uno de los alcaldes más veteranos del municipalismo extremeño. Fuente del Maestre no puede entenderse sin la gestión de este profesor de secundaria y director de escuelas-taller, caracterizada por el servicio a sus vecinos. Encara con ilusión una sexta legislatura en la que vuelve a gobernar por mayoría absoluta. Es además portavoz del PP en la Diputación de Badajoz.

¿Todavía queda mucho por hacer en el municipalismo extremeño?

Creo que sí, queda mucho por hacer tanto en el municipalismo como en lo referente a la autonomía. No nos podemos conformar con lo que tenemos, aunque es cierto que se han dado pasos importantes, pero todavía quedan muchos por dar. Lo importante es delimitar cuáles son nuestras verdaderas funciones y competencias municipales. También es necesario que tengamos una financiación acorde a esas competencias. Los ayuntamientos nos vemos obligados por la cercanía que tenemos con los vecinos a desempeñar funciones que no son propias del consistorio y no recibimos ninguna financiación para ello. Es muy fácil ver los problemas del municipalismo desde los despachos de la Junta de Extremadura a afrontarlos desde una alcaldía. Para servicios sociales tenemos, por ejemplo, una cantidad presupuestada, pero que es insuficiente para cumplir los convenios en vigor.

Usted es uno de los alcaldes más veteranos. ¿Cuál es el secreto para tener cada legislatura el apoyo ciudadano?

Siempre he dicho que la atención al ciudadano es primordial. También tener siempre presenta que somos servidores públicos. Estamos al servicio de los ciudadanos y no estos al servicio de los políticos. En definitiva, hay que hacer lo que la mayoría de los ciudadanos quiere que se haga. Muchas veces un problema para el alcalde puede ser una tontería, pero para el ciudadano todo lo contrario. Siempre hay que atenderlo.

Fuente del Maestre destaca por ser un municipio con una importante industria del vino y de la fabricación de persianas ¿Cree que el desarrollo local de nuestros pueblos está ligado al empresarial?

Sí, totalmente. Nuestra industria está muy desarrollada, pero tenemos también un sector muy importante, que es el de la agricultura. Sin desarrollo del sector primario, los pueblos están abocados a desaparecer.

También cuenta con un patrimonio monumental importante ¿Cómo trabajan para conservarlo?

Este es un asunto complejo. La conservación monumental es cara. Es uno de los asuntos que desde los despachos se ve de una forma y desde los ayuntamientos de otra. La legislación de patrimonio es muy estricta, y especialmente la lo son las competencias de la comisión de Patrimonio. En ocasiones hay subvenciones de la comunidad para la rehabilitación del casco histórico, pero es casi imposible hacerlo con las cortapisas que te pone la comisión de Patrimonio. El patrimonio hay que mantenerlo, pero hay que tener en cuenta muchos factores como que hay más vehículos que hace 50 años, por ejemplo.

Tienen unas importantes fiestas del Cristo de las Misericordias, carnavales ¿Es Fuente del Maestre un pueblo cohesionado y participativo?

Sí, es un municipio muy participativo, no solo en nuestras fiestas patronales, sino en los Carnavales y en la Romería de San Isidro. Tenemos en Fuente del Maestre más de 40 asociaciones de todos los ámbitos y todo el año hay muchas actividades en las que los vecinos participan.