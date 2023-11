Ha accedido a la alcaldía de Torrejoncillo hace unos meses con un objetivo básico: dotar al municipio de una residencia de ancianos y crear puestos de trabajo. De hecho, si no consiguiera poner en marcha este espacio para los mayores en esta legislatura consideraría que no ha logrado sus objetivos. Jesús Manuel Rodríguez Pacheco está convencido de que aún hay mucho camino que andar en el municipalismo extremeño. Él va a poner todo su esfuerzo para cumplir todos sus anhelos para un pueblo que siente muy dentro.

¿Después de 40 años de ayuntamientos en democracia cómo contempla el panorama del municipalismo extremeño?

En cuatro décadas hemos mejorado mucho, aunque todavía tenemos mucho camino por delante. Se nota que hemos avanzado, pero en Extremadura debemos avanzar todavía más. En esta comunidad aún estamos muy por detrás del resto de regiones en este aspecto.

El contacto con los ciudadanos es clave en la España rural ¿cómo lo pone usted en práctica en el día a día de Torrejoncillo?

El contacto con los ciudadanos es constante, pues tengo mi despacho abierto las 24 horas del día. Otra de mis técnicas es pasear mucho por el pueblo para escuchar las demandas e impresiones de los vecinos. Ellos tienen mi teléfono y saben que pueden llamarme. La comunicación conmigo es constante. Además, en los pueblos pequeños los alcaldes tienen que saber un poco de todo. De hecho, tenemos que asesorarnos nosotros mismos. Llevo cuatro meses en el ayuntamiento y de momento están siendo de asentamiento. Tenemos muchas actividades durante el año, sobre todo en verano, y a partir de septiembre nos centramos en el día a día de los vecinos. Es básico exigir lo que necesitamos para Torrejoncillo. Con los pueblos extremeños hay contraída una deuda muy grande pues no tenemos muchos recursos. Hay mucha propaganda sobre la España vaciada, pero después no se hace nada. Los pueblos vamos perdiendo población año tras año.

Muchas veces las pedanías son las grandes olvidadas ¿Cómo atiende también a Valdencín?

Valdencín es una pedanía de Torrejoncillo, cuyos vecinos deben disfrutar de los mismos servicios. No debe haber distinción de ningún tipo. A veces se consigue en unos aspectos y en otros no. Hace poco que disfrutaron de sus fiestas en honor a Santa Teresa. Tienen sus fiestas propias en julio y sus propios planes provinciales de obras. Tiene un casco urbano grande que hay que conservarlo y los ingresos al ser pocos habitantes son pocos.

Las tradiciones populares, como es el caso de La Encamisá, están muy dentro de los ciudadanos ¿Cómo las conservan desde el consistorio?

En el caso de La Encamisá además de la labor que hace el consistorio, la clave de su éxito es que la tradición se mantiene de padres a hijos. También en los colegios se difunde a través de actividades desde muy pequeños. De hecho, se ven niños de meses participando en la procesión a caballo con su sabanita de ‘encamisao’. El ayuntamiento promociona, pero es algo muy familiar.

¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura?

Nuestro mayor déficit es en residencia de mayores. Mi objetivo y la principal motivación por la que me presenté de alcalde es conseguir que en Torrejoncillo haya una residencia pública. Somos una población de casi 3.000 habitantes, la mayor de toda la comarca, y no tenemos una residencia pública para nuestros mayores, que cuando llegan a una edad y no pueden continuar en sus casas se encuentran en la tesitura de tener que ingresar en una privada, con costes muy elevados al mes. En muchos casos tienen que acudir a poblaciones vecinas. Es mi gran reto. Lo afirmé en la campaña electoral y si no lo consigo no me volveré a presentar como alcalde. Habré fracasado en una de mis mayores promesas junto con de atraer riqueza y empleo al municipio.