«En nuestra comunidad la farmacia está infrautilizada»

Ya va camino de los dos años al frente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cáceres, ¿qué balance hace del comienzo de su presidencia y de qué logros se siente más orgulloso?

La verdad es que estos dos años han pasado volando. Han sido dos años en los que hemos trabajado intensamente, por un lado, con la administración, con cambio de gobierno incluido y por otro lado, reorganizando internamente el Colegio, donde contamos con un nuevo gerente, tras la jubilación de la anterior secretaria técnica, y hemos reforzado la plantilla con la figura de una Formadora Colegial, que va a dar apoyo directo a las farmacias, además de colaborar con el Centro de Información del Medicamento. De lo que me siento más orgulloso es del acercamiento que estamos teniendo con distintos colectivos y asociaciones de pacientes, en nuestra labor más social.

La farmacia comunitaria destaca por su labor asistencial ¿cómo valora su papel en la provincia de Cáceres?

La farmacia comunitaria sirve de puerta de entrada al sistema sanitario. Debido a su capilaridad y cercanía a la población, el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible y el único presente en el mundo rural. Sin embargo, en nuestra comunidad autónoma, la farmacia está infrautilizada y apenas se cuenta con ella en las estrategias sanitarias y de salud pública.La aportación de la farmacia en cuanto al reto demográfico en el mundo rural es clara, por ello, estamos convencidos de que hace falta una mayor integración en el sistema sanitario, y lo primero que necesitamos es crear un sistema de comunicación directo y bidireccional con el centro de salud.

La pandemia dejó claro ese valor asistencial del farmacéutico, del que hablamos, pero pasado el tiempo, ¿cree que aún perdura esa imagen en la sociedad?

La sociedad solicita más servicios del farmacéutico. Según un informe de GAD 3 sobre el papel de la Farmacia en el futuro, de media, el 99% de los ciudadanos tienen la farmacia más cercana a 3 minutos del domicilio, una conquista social de nuestro país que permite que el 99% de la población tenga una farmacia y un farmacéutico en su lugar de residencia. Además, 9 de cada 10 de los encuestados, es partidario de que se presten más servicios asistenciales desde la farmacia. La pandemia sirvió para visibilizar el potencial y el valor de la farmacia, valor que sigue estando presente y está siendo aprovechado en muchas comunidades autónomas.

Desde el Colegio también se está apostando firmemente por la farmacia rural, ¿Cómo se puede hacer sostenible el mantenimiento de estas farmacias rurales?

En la provincia de Cáceres contamos con 287 farmacias. De ellas, 189, el 66 % están en el medio rural, en poblaciones menores de 5000 habitantes. De estas Farmacias, 121, un 42% de todas las Farmacias de la provincia, están en poblaciones de menos de 1000 Habitantes, donde atienden en torno a 67000 habitantes, el 17% de la población. La ratio de Farmacias por habitante en la provincia es de 1351, cuando la media nacional es bastante superior. Si no tenemos en cuenta las cabeceras de área, Cáceres, Plasencia, Navalmoral y Coria, en el resto de la provincia apenas llega a 1.000 habitantes por Farmacia. Esto hace que tengamos treinta Farmacias en situación de Viabilidad Económica Comprometida. Estas Farmacias reciben una compensación de su margen, pero resulta totalmente insuficiente para mantener el servicio. En las localidades del mundo rural que cuentan con Farmacia, se afianza el empleo y se pierde menos población que en aquellos que no tienen Farmacia, contribuyen de forma muy notable frente al Reto Demográfico y la Despoblación. De aquí la necesidad de hacer viables a estas Farmacias. En marzo de 2023 se firmó un acuerdo en Briñas (La Rioja), entre el Consejo General de Farmacéuticos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para fomentar el desarrollo de un programa de ‘Farmacia Comunitaria Rural: Atención sociosanitaria integral de las personas que residen en áreas rurales o en despoblación desde las farmacias comunitarias’. Este programa está orientado a llevar a cabo actuaciones asistenciales y sociales que aumenten la calidad de vida de las personas que viven en estos territorios y asegurar la viabilidad económica de estas farmacias. A raíz de este programa, en noviembre comenzó una experiencia piloto de ‘Escuelas Rurales de Salud’, según el cual, 109 Farmacias rurales de Ávila han impartido charlas a la población para mejorar su salud y su educación sanitaria, proporcionar hábitos saludables y mejorar la prevención. Por otro lado, en otras comunidades autónomas se cuenta con la Farmacia Comunitaria para distintas acciones tanto de tipo asistencial, como de salud pública o de tipo social. Colaboran directamente en las campañas de vacunación, programas de cribados, educación sanitaria, Sistemas Personalizados de Dosificación, Adherencia Terapéutica, dispensación de medicamentos hospitalarios en la farmacia comunitaria, colaborando con la farmacia del Hospital para que el paciente no tenga que realizar desplazamientos innecesarios, deshabituación de ansiolíticos, detección precoz de enfermedades… Muchos de estos servicios han demostrado que son coste-eficientes, por lo que son remunerados a las Farmacias y ayudan a su sostenibilidad.

Algunas de las demandas de los farmacéuticos son la atención farmacéutica sociosanitaria y la colaboración con la farmacia hospitalaria para dispensar fármacos ¿por qué son tan importantes estas reclamaciones?

Conseguir que la población pueda permanecer en su domicilio el máximo tiempo posible, es un reto en el que los farmacéuticos podemos contribuir de forma directa. Una de las iniciativas que fueron un éxito durante la pandemia en algunas comunidades, fue la de acercar algunos medicamentos hospitalarios a los pacientes a través de la farmacia comunitaria, evitando desplazamientos innecesarios a los hospitales, con el riesgo que ello conlleva. Estas iniciativas se han mantenido tras la pandemia y se están extendiendo cada vez a más comunidades autónomas debido a su utilidad. Por ello, estamos en conversaciones con el Servicio Extremeño de Salud para implementar este servicio en Extremadura. Por otro lado, para que aquellas personas que ya no pueden vivir en su domicilio de forma autónoma y tienen que acudir a un centro sociosanitario, sigan recibiendo una atención farmacéutica cercana y de calidad, es necesario que esta atención la siga prestando una farmacia cercana. Para ello, la legislación contempla que estos centros deben tener un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia hospitalaria para los centros con un mayor número de camas, o a una oficina de farmacia de la misma zona farmacéutica para los centros con menos camas. Por esto es necesario desarrollar la Ley de Farmacia de Extremadura de 2006 con un Decreto, para lo que estamos trabajando con la administración.

¿Qué iniciativas tiene previsto llevar a cabo desde el Colegio en un futuro próximo?

Para el futuro más inmediato, estamos trabajando en la organización de una jornada de alimentación para farmacéuticos de toda Extremadura. Esta jornada se desarrollará en Trujillo el próximo 18 de abril y contará con ponentes del máximo nivel, por lo que esperamos que sea un éxito de participación. También estamos trabajando junto con los Colegios de Médicos y de Veterinarios en la organización de las III Jornadas OneHealth de Cáceres, que este año transcurrirán durante el mes de junio y esperamos que sean igual de interesantes que las dos anteriores.