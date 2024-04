«Cáceres es el enclave ideal para hacer un gran data center ‘zerocarbon’»

¿En qué momento se encuentra el desarrollo urbanístico del suelo que necesita CCGreen?

Con respecto al suelo lo que podemos decir es que ya se entregó a finales del año pasado el programa de ejecución, este cronograma incluye tanto el plan parcial como el proyecto de urbanización y varias cosas más. A lo largo de estos meses hemos recibido una serie de requerimientos al plan parcial desde el ayuntamiento a los que Ingenostrum ya ha respondido. Actualmente, estamos a la espera de la aprobación de estos últimos informes que comento para poder modificar el proyecto de urbanización.

¿Ingenostrum desarrollará y construirá todo el polígono?

Esta es una idea errónea que queremos corregir. Ingenostrum necesita suelo industrial en Cáceres para construir un centro de datos al que hemos bautizado con el nombre de CCGREEN. El lugar que hemos elegido es el polígono de Las Capellanías, concretamente el sector 4.01. Debido a la normativa vigente es obligatorio que todo ese sector sea urbanizado y nosotros tenemos la intención de hacerlo, ahora bien, Ingenostrum únicamente construirá el centro de datos, pero habremos favorecido el desarrollo de un suelo que a día de hoy es inexistente. Las compañías que lo necesiten ahí tendrán ese suelo industrial para que dispongan de él. Ingenostrum no se dedica al negocio inmobiliario ni es un especulador de suelo. La elección de Cáceres para esta infraestructura obedece a cuestiones personales y de cariño a Cáceres y también puramente técnicas. Soy hijo de esta ciudad y me entristece ver las desigualdades que hay con otras provincias. Además, es que es el sitio ideal para hacer un gran data center ‘zerocarbon’. Igualmente, quiero reseñar que Ingenostrum, a día de hoy, no está promoviendo solo un centro de datos en Cáceres, actualmente tenemos potencia concedida en varias zonas de España con proyectos avanzados. Galicia es, sin ir más lejos, un buen ejemplo, la propia Xunta ha hecho suyo el proyecto y de la mano de Impulsa avanzamos a grandes pasos. El presidente Rueda nos ha mencionado en varias comparecencias públicas y tenemos cartas de interés de empresas que ya sabemos que van a contar con nuestro data center para alojar sus datos.

¿Bajo su punto de vista cuál puede ser la causa de esa desigualdad de oportunidades entre Extremadura y otras zonas de España?

Antes de hablar de las desigualdades que hay entre Extremadura y otras zonas debemos mirar las desigualdades que hay en nuestra propia comunidad. Hay una clara diferencia entre el desarrollo industrial de la provincia de Badajoz que tiene suelo industrial en Mérida y el propio municipio de Badajoz y la de Cáceres que solo lo tiene en Navalmoral. La causa principal es la carencia de suelo industrial que ha avanzado a un ritmo diferente y la ciudad de Cáceres se quedó muy atrás. No digo que sea ni mejor ni peor, digo diferente. Pero una cosa está clara, sin suelo industrial Cáceres no será capaz de atraer inversiones ni grandes ni pequeñas, simplemente las empresas elegirán otros municipios. Si un empresario tiene intereses en Cáceres y la ciudad no puede ofrecer una oferta de suelo competitiva se irá a otro municipio. Si hablamos de desigualdades Extremadura versus resto de España creo que ahora tenemos una nueva oportunidad como consecuencia de la reindustrialización que estamos viviendo en base a la transición energética y tecnológica que Europa está incentivando. Esta oportunidad viene de la mano de la digitalización y de las energías renovables.

Se ha dicho que los centros de datos no generan empleo ¿qué puede decir sobre esto?

Esta afirmación demuestra un gran desconocimiento de esta industria. Mire, hay datos e imágenes reales que podemos ver en internet que reflejan el impacto de la construcción de un centro de datos. Zonas de baja densidad de población en Irlanda vieron multiplicada su renta per cápita por 3, de hecho, los lugares donde se construyen estos centros de datos pasan a ser los de mayor renta per cápita del planeta. Según la patronal de los centros de datos en España, Spain DC, por cada euro de inversión en un data center el retorno es de siete euros. ¿De verdad vamos a privar a Cáceres y a Extremadura de esta oportunidad? Yo creo que no deberíamos.

¿En qué grado de madurez se encuentra el proyecto?

El centro de datos CCGreen está cumpliendo con el cronograma que nos habíamos marcado al inicio del proyecto y si no hemos cerrado la financiación con los clientes finales «es porque no tenemos potencia eléctrica asignada en la Planificación eléctrica». Es cierto que cualquier desarrollo de suelo, de este tamaño, se encuentra con multitud de requerimientos que hay que contestar y vamos adecuando el proyecto para cumplirlos. En esto llevamos trabajando desde hace un año de la mano con el Ayuntamiento. Desde la compañía seguimos convencidos de que el inicio de las obras de urbanización serán el próximo segundo semestre de 2025. Además, la normativa nos permite simultanear la urbanización con las primeras fases de construcción del centro de datos CCGREEN, eso nos da un horizonte temporal de tener el centro en operación en el primer semestre de 2027 pero seguimos necesitando la potencia eléctrica. No nos explicamos que en una región tan necesitada de inversión y excedentaria un 600% en energía todavía no tenemos la potencia asignada.

¿Cree que las instituciones extremeñas, tanto local como autonómica creen en el proyecto?

Yo lo que quiero pensar es que la administración extremeña, local y regional cree en los empresarios que apostamos por esta tierra y quiere ayudarnos. La administración tiene una gran oportunidad de luchar por los intereses de los extremeños con dos hitos, el primero ayudarnos a conseguir que el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico tenga en cuenta a esta comunidad con todas las peticiones que se han elevado para ser incluidas en la próxima Planificación eléctrica 2025-2030 que es posible que vea la luz a finales de este mes de junio. El siguiente hito es que la reivindicación histórica de Extremadura de contar con un tren de alta velocidad sea una realidad. Si la administración consigue estos dos retos yo creo que podríamos decir que lo están haciendo bien.