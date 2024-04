«Concienciar al usuario para que instale paneles fotovoltaicos en su tejado no siempre es sencillo»

¿Cuál es la radiografía actual de Grupo Laura Otero?

En la actualidad, en Grupo Laura Otero contamos con 80 empleados, repartidos entre las distintas empresas que forman parte del entramado empresarial. Disponemos de dos empresas que tienen su actividad dentro del sector de la electricidad (Energía Miajadas S.L. y Laura Otero Instalaciones S.L.U); una sociedad, fundada en 2010, Miajadas Telecom S.L.U., encargada de dar cobertura a las exigencias del mercado en lo que se refiere a desarrollos tecnológicos y de telecomunicaciones. Además, gestiona toda la red de fibra óptica instalada en las poblaciones, a las que se suministra energía eléctrica, ofreciendo a sus clientes los servicios de Internet por Fibra Óptica, Contenidos de TV, Telefonía Fija y Telefonía Móvil a través de la operadora TRIUNFOTEL; una empresa con actividad en el sector servicios, Zaqaru S.L.U; otra marca dentro del sector alimenticio, Pastovelia, la única quesería que cuenta con un centro de interpretación de la Torta del Casar en sus instalaciones. Por último, acabamos de abrir las puertas del primer espacio del complejo turístico-gastronómico: Finca La Desa, un hotel compuesto por 24 habitaciones, con un restaurante-cafetería especializado en carnes y pescados.

¿Qué proyectos tiene previstos el Grupo Laura Otero en la región en el sector eléctrico?

En estos momentos hay varias industrias que nos están solicitando acceso y conexión para demanda de energía eléctrica como fábricas de almendras, almazaras, puntos de recarga para vehículos eléctricos, hoteles o industrias alimentarias que quieren ampliar su potencia. Además, de nuevos proyectos para la generación de biogás que necesitan una gran demanda de energía eléctrica. Todo ello, nos ha llevado a solicitar un punto de acceso y conexión con REE a 220 KV, y la construcción de una línea aérea de alta tensión a 132 KV y nueva subestación de 132/45 KV para poder atender a estas nuevas solicitudes. Las múltiples peticiones de instalaciones de autoconsumo también nos obligan a tener que repotenciar las redes de Media y Baja Tensión para, si Red Eléctrica de España (REE) lo autoriza, al mismo tiempo, poner en funcionamiento futuras instalaciones de generación fotovoltaica o de otras fuentes como biomasa.

¿Qué trabajos desarrolla en la concienciación con las energías limpias?

Desde Grupo Laura Otero hemos estado siempre concienciados con el menor impacto de la energía en nuestro entorno. Ahora bien, la energía eléctrica necesita de infraestructuras que dejan huella en el terreno. En el caso de las redes aéreas, centros de transformación y subestaciones, intentar ocultarlas como las redes subterráneas es casi imposible; sucede lo mismo con las energías limpias, renovables, el impacto visual de plantas fotovoltaicas y eólicas dejan huella en el territorio pero son necesarias. Concienciar a los usuarios de la electricidad que instalen paneles fotovoltaicos en su tejados no siempre es sencillo, tienen un coste y al mismo tiempo pueden tener una amortización rápida de ese coste, pero no todos lo ven con claridad y hay muchos que viven en edificios de varias plantas que no pueden instalarlas, para esos casos están las comunidades energéticas; si entre todos fuéramos capaces de convencer a la población de esos beneficios daríamos un gran paso adelante, la energía distribuida es la que genera menores pérdidas por transmisión, aunque por la noche o cuando no hay viento se necesitan otras fuentes de generación de apoyo (nuclear, ciclos combinados, etcétera).

En cuanto a Energía fotovoltaica, ¿cuántas plantas están en marcha y cuántas tienen previsto construir?

Grupo Laura Otero cuenta con siete plantas fotovoltaicas sobre cubierta con una potencia total instalada de 0,22MWp; también con otros socios hemos construido varias plantas sobre suelo disponiendo en este momento en servicio de 4 MWp. En la actualidad estamos desarrollando proyectos de plantas solares en la región que se pondrán en marcha en los próximos años.

En 2021, el Grupo llevó a cabo la compra del Hotel La Torre, actual Hotel-Restaurante Finca La Desa. ¿Está optimizado desde el punto de vista energético?

El proyecto está planteado para que sea eficiente energéticamente hablando, de ahí que desde el inicio hayamos realizado un plan de concienciación ecológica, a través de la colocación de diferentes paneles fotovoltaicos e instalaciones de domótica para el ahorro del consumo eléctrico en el complejo.