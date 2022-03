Ana Blasco (Madrid / Valdelacasa de Tajo, 1985) hizo dos carreras y dos másters relacionados con Patrimonio. Al acabar su formación y ver la situación de precariedad laboral lo tuvo claro: “Si tengo que trabajar mucho que sea para mí”. Así fue la creación de WOM, una agencia de viajes para mujeres aventureras.

-¿Cómo nace WOM?

-Hicimos un viaje a Jordania con una amiga y se apuntaron nuestras madres, mis primas, su tía, otra amiga de mi madre… Y al final acabamos siendo ocho mujeres con un billete en la mano. Entre nosotras no nos conocíamos, éramos mujeres muy dispares y nos lo pasamos tan bien que dijimos “oye, seguro que hay mujeres que harían esto”. El primer viaje fue a Toscana. Abrí en mayo de 2014 y tenía varios sitios que no salieron. Fue una experiencia estupenda y me dio fuerzas para seguir porque la verdad es que el primer año costó bastante que empezaran a salir grupos.

-Muchas de nuestras abuelas nunca salieron de sus pueblos, ¿hay una deuda con las mujeres que no pudieron conocer mundo?

-Pues sí hay una deuda. Una de mis abuelas lo de ir al mar lo hizo muy mayor y fue todo un evento para ella. Mi bisabuela, en el franquismo, atravesaba bosques de noche para vender de estraperlo cosillas que iba haciendo. Ella sola, en la oscuridad, con todos los animales por los montes de Toledo, la Jara... Esas mujeres eran las grandes valientes.

-Algunas mujeres tienen miedo a viajar a determinados países, ¿está justificado?

-Por supuesto habrá sitios que haya más peligro por ser mujeres que otros, lo que pasa es que yo creo que habrá otra parte que son los miedos que nos meten por desconocimiento. Muchas veces nos dejamos guiar por prejuicios o cosas antiguas que se quedan todavía en la mente de la sociedad. Yo personalmente no he viajado a ningún país en el que me haya sentido insegura, pero bueno, usando un poco el sentido común.

-Usted organiza viajes por todo el mundo pero, ¿qué rincón de Extremadura le parece imprescindible visitar?

-La zona que estoy descubriendo yo es la del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, que no está tanto dentro de las rutas turísticas -solo Guadalupe- y me parece una maravilla. Os la recomiendo mucho. La gente muchas veces no se lo espera porque Extremadura está así como apartada y se creen que es un secarral y luego alucinan. Vamos a hacer un viaje por allí con WOM a partir del 15 de marzo y combinamos con Trujillo y Cáceres.

-¿Qué otros lugares son sus próximos destinos?

-Tenemos también Laponia, que es un lugar precioso y mágico porque aparte de las auroras boreales, que alucinas, te sientes como un cuento de hadas. Y luego ya tenemos Semana Santa que es Provenza, Jordania, Toscana y alguno más nacional pondremos, creo que a Cantabria.