Julia de la Cruz (Madrid, 1991) estudió la carrera de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. En 2014 el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), en Cáceres, la aceptó con una beca de formación. «Durante algo más de 7 años he estado en Cáceres, haciendo investigación. Todo aplicado un poco a medicina humana, a pesar de que la mayoría somos veterinarias», explica. Julia logró un premio extraordinario de doctorado del curso académico 2020/21 en el área de Biomedicina y en la actualidad investiga en Estados Unidos. Concretamente en la ciudad de Memphis, en la Universidad de Tennessee. «Cáceres ha sido la plataforma que me ha expuesto al resto del mundo», asegura.

¿Ha notado más apoyo a la investigación en Estados Unidos que en España?

El apoyo aquí es mucho más grande. En España, la mayoría de las veces tienes que esperar convocatorias competitivas, contratos nacionales que aparecen una vez al año. Hasta que sale la convocatoria, aplicas y empiezas a trabajar puede pasar un año. En Estados Unidos, al menos en mi campus, es mucho más rápido y hay mucha más inversión a la investigación. Pero es un terreno muy competitivo, no tiene piedad. A nivel profesional estoy muy satisfecha. En España tenía escasez por esa falta de presupuesto.

¿Existe sesgo de género en la investigación en biomedicina?

Sí, en varios sentidos. A nivel personal a veces me he visto desfavorecida por ser mujer en el trato personal que te dan algunas personas y siguen siendo mayormente hombres los que ostentan puestos de poder. Brecha salarial no he tenido nunca, pero si eres mujer puede que en tu momento de auge en la investigación estés en una la etapa biológica en la que puede que te apetezca ser madre y este trabajo castiga mucho el hecho de parar, es muy exigente y absorbe mucho tiempo. Si decides ser madre, tu desarrollo será más lento o se congelará. Una vez pase, alcanzas el mismo nivel de competitividad que el resto de compañeros gracias a un sacrificio personal muy alto.

¿Sería necesario añadir la perspectiva de género a la investigación?

Más que a la investigación, se debería añadir a las condiciones laborales en general. En el CCMI se aprobó un plan de igualdad. Aquí, en Estados Unidos, las mujeres cuentan con una menor baja por maternidad. Igual que los hombres.

Vivió siete años en Extremadura, ¿cómo valora la intención de hacer una mina en Cañaveral y su repercusión en la región?

Todo depende de cómo se hagan las cosas. Si los trabajos que se van a generar son para la gente de la región y tienen buenas condiciones, ayudando a que suba la productividad, eso puede ayudar a una región como Extremadura que al final se lo merece, porque es una región llena de recursos sin explotar. Pero, si se va a destrozar el entorno para enriquecer a algunos que no sean ni siquiera parte de Extremadura, me parecería mala idea sinceramente, una crueldad. No se puede uno simplemente apoyar en el turismo, el sector primario referido a la agricultura es uno muy desagradecido. Entonces, si se puede hacer bien y beneficiar a aquellos que de verdad se van a dedicar a trabajar en unas condiciones que son duras, no me parece mala idea.