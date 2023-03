Beatriz Cercas (Cáceres, 1976) lleva más de veinte años como asesora jurídica en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Trabaja la trata con fines de explotación sexual, en la que las mujeres son las más susceptibles. Explica cómo ha evolucionado: «Está la prostitución clásica que es racista y clasista, nutrida de mujeres extranjeras irregulares, y la prostitución 2.0 que funciona a través de las redes sociales y pide producto nacional, chicas jóvenes españolas».

¿Cómo captan a las víctimas de trata?

Aprovechan la vulnerabilidad y la necesidad y utilizan una serie de mecanismos: engaño, coacción… Hay países que exportan mujeres. Es el tercer negocio lícito más lucrativo del mundo, miles de millones de euros todos los días haciendo caja cada segundo. Lo blanquean de tal forma que la nueva captación de las chicas es a través de la libre elección, el empoderamiento sexual está entrando en juego. Las consecuencias son las mismas que la prostitución de calle.

¿Cuáles son esas consecuencias?

A nivel físico hay enfermedades de transmisión sexual, desgarros…; a nivel social sufren repudio. Además, tienen que consumir drogas o alcohol porque la única forma de sobrevivir es disociarse y las consecuencias de esto son duras psicológicamente. La mayoría intenta suicidarse. Todo hace que sea muy difícil la reinserción social para la víctima.

¿De qué forma se detecta?

Hay una serie de indicios físicos y psicológicos. Yo, por ejemplo, que llevo la asesoría de violencia de género y la de extranjería observo que la mayoría son extranjeras en situación irregular: no tienen control de su documentación, no saben nada de español… Muchas se casan con un cliente y vienen luego por violencia de género. Otras veces nos llaman ellas, porque se pasan nuestras tarjetas.

¿Cómo se puede erradicar?

Hay que acabar con la prostitución, terminar con la demanda con mecanismos abolicionistas con una legislación que vete el consumo, nunca a la mujer. También desde la educación y la formación, pero dotada de herramientas y presupuestos importantes. Los que hablan de regularizarla al final son los voluntarios de los clubes, es el lobby proxeneta. Nosotras trabajamos en centros educativos, tratamos de concienciar y sensibilizar a los chicos en el no consumo y de prevenir a las chicas para que no sean captadas a través de las redes sociales.

¿Hay algún supuesto en el que una mujer decida libremente prostituirse?

En 20 años que llevo aquí lo más que me han dicho es que no tenían opción. No hacemos distinción entre la trata y la prostitución, hablamos de prostitución. ¿Puede haber un residuo de mujeres que entiendan que son libres y quieren ejercer la prostitución? Vale. El groso está por su vulnerabilidad y es violencia de género. Hay que controlar y atajar eso: la prostitución se diferencia de la violación por el dinero que se paga. No hay deseo.

¿De qué forma influye la pornografía?

Es la antesala de la prostitución y el sustento del patriarcado. Se convierte a las mujeres en un objeto para el deseo del hombre. La pornografía es una forma de enganchar. La edad de acceso al porno está ya en los 8 a 10 años, se están creando puteros todo el rato. Ese es el mecanismo: creo puteros que necesitan mujeres y como no hay mujeres voluntarias utilizo la trata.