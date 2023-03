Rosa Julián (Zaragoza, 1959) es feminista desde que tiene uso de razón: «En Zaragoza milité en el frente feminista cuando todavía estábamos en la clandestinidad», recuerda. En 1989 puso rumbo a Navaconcejo, en el Valle del Jerte, donde fue presidenta de la Asociación de Mujeres y de la Agrupación Comarcal de Mujeres del Valle del Jerte. También pasó por la Sociedad para el Desarrollo del Valle del Jerte. Es auxiliar de enfermería y activista y lleva más de treinta años viviendo en la región extremeña. Actualmente, continúa con la lucha feminista desde la Plataforma de Mujeres por la Igualdad.

¿Cómo actúa la plataforma?

En general organizamos actos de minuto de silencio por cada asesinato machista, el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Si pasa algo importante, también. Como cuando sucedió el caso de 'la Manada'. A mí me impacta cada asesinato, me duele en el alma. Algo está fallando y no damos con la tecla.

¿Cuál es la importancia de esos minutos de silencio?

Para nosotras es una manera de gritar, aunque sea en silencio, y de homenajear a la mujer asesinada y a esos posibles niños y niñas que deje. Se trata de mostrar que han vuelto a matar a una mujer. Es triste que muchas veces en las noticias pase como desapercibida una asesinada. Es una manera de concienciar a la sociedad y de darle un toque a los poderes públicos de que estamos ahí y no vamos a dejar de estar hasta conseguir que se acabe con la violencia machista.

Los datos de violencia machista son alarmantes, ¿estamos retrocediendo?

No hay más asesinatos que antes, lo que pasa es que suenan más. Hace unos años llegábamos a 100 en el año y este año fueron 49. Uno que hubiera, serían muchos. Suena mucho la violencia sexual también. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, han perdido el medio y por eso hay más denuncias. Pero en los últimos años, con la actitud de la extrema derecha y la ultraderecha se lanzan unas ideas negacionistas de la violencia machista que cala en la juventud. En el Barómetro de Juventud y Género de finales de 2021 se observó un aumento de los jóvenes que creen que no existe, un 20% considera que es un invento ideológico. También hay mucha propaganda con las denuncias falsas, que por los datos se sabe que son muy pocas. Además, quien denuncia falsamente paga. Nos hacen un daño horroroso cuando hay una denuncia falsa. Una agresión sexual es como si te mataran y volvieras a nacer, ya no eres la misma. Y siempre se cuestiona cuando una mujer denuncia una agresión.

¿De qué forma se puede solucionar?

Cala la idea de que el feminismo es cuestión de ideologías y para mí la solución es la coeducación. Desde la educación infantil hasta las universidades, debería ser una asignatura transversal. La perspectiva de género debería aparecer también en oposiciones: en el cuerpo de policía… En todo, que no te traten de forma diferente por ser mujer. Somos la mitad de la población y estamos a años luz de estar igual que los hombres. Solo hay que ver el Foro de Davos.

¿Cómo pueden ayudar los hombres?

Estando concienciados y apoyándonos, aunque sin llevar la voz cantante. Que aparezcan es importante para que se perciba que esto no es solo cosa nuestra y que lo que queremos es la igualdad.