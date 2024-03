“El mayor desafío de una mujer en un puesto de responsabilidad es ser juzgada como madre”

La alcaldesa de Casar de Cáceres lleva siete meses al frente del consistorio y recuerda que la defensa de la igualdad no es propiedad de una ideología determinada. Por eso reivindica la igualdad entre hombres y mujeres tiene que hacerse con hechos, no con palabras.

¿Cómo ha sido su experiencia como mujer en la política local, y cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en este ámbito?

El mayor desafío como alcaldesa sigue siendo que una mujer en un puesto de máxima responsabilidad tenga que ser cuestionada y juzgada como madre, me pasa bastante y las que más lo hacen, tristemente, son mujeres. De nada me sirve que una persona hable usando ¨los y las¨, si en su día a día pide explicaciones a otra por su manera de conciliar, a mi marido jamás le ha pasado y tiene un trabajo bastante exigente. Sirva como reflexión.

¿Qué medidas o políticas ha implementado para promover la participación activa de más mujeres en la política y en cargos de liderazgo en el municipio?

Ahora mismo en Casar el equipo de gobierno somos 6 personas, tres de ellas mujeres y somos las 3 mujeres las que estamos liberadas, tenemos nuestros estudios y teníamos nuestros trabajos: yo como alcaldesa y las dos tenientes de alcalde: trabajadoras, implicadas y preparadas para tomar decisiones. Jamás había sido así, la defensa de la igualdad no es propiedad de una ideología determinada, por eso: nosotras reivindicamos la igualdad entre hombres y mujeres con hechos: la primera mujer alcaldesa de la historia de Casar de Cáceres y del PP.

¿Cuál es su opinión sobre el estereotipo de que el rol de la mujer se limita al cuidado del hogar y de la familia, y cómo crees que podemos superar esta percepción en la sociedad?

Yo creo firmemente que mi generación este rol no lo tenemos interiorizado. Pero me ha pasado de ver un comentario en redes sociales diciendo que yo estaba aconsejada seguro que por “algún viejo”, y ese comentario tan machista ha sido secundado por gente que se dice feminista y progresista, parece que cuando gobierna una mujer del PP se les acaba el feminismo. Nos queda mucho por hacer, en pro de una igualdad real en la que las mujeres no tengamos que estar demostrando continuamente nuestra valía. Para hacerlo, ahora mismo tengo el mejor altavoz que me han dado los casareños: la alcaldía.

¿Qué iniciativas o programas has impulsado desde la alcaldía para apoyar a las mujeres emprendedoras y promover su participación en el ámbito laboral y empresarial?

Llevamos sólo 7 meses en el gobierno, ahora mismo tenemos previsto poner en marcha el Programa Concilia, para atender a la conciliación laboral por las tardes; además hemos elaborado un programa por el 8M para conocer diferentes realidades muy próximas a Casar de Cáceres: mujeres emprendedoras, doctoras, psicólogas, boxeadoras, maestras… a las casareñas también les interesa que se arreglen los socavones, las luces, crean empresas, la educación, la sanidad… al igual que a los hombres. Desde el ayuntamiento escuchamos a todos por igual: eso también es igualdad.