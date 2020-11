Intervención avisa de falta de recursos para los gastos del ayuntamiento

El interventor general del ayuntamiento advierte de la falta de recursos en el ayuntamiento para hacer frente a sus gastos generales, que son los de personal, gastos corrientes y servicios, intereses y amortización de préstamos y transferencias. Lo hace en su informe de fiscalización de la modificación de la ordenanza de terrazas. Es una advertencia que ya realizó cuando se varió el contrato del servicio de transporte urbano de viajeros, que no es el único que se incrementa de cara al ejercicio de 2021, ya que esta mañana la comisión de Contratación tiene que decidir sobre el aumento en 113.000 euros del contrato de limpieza y recogida de basura.

La advertencia de la Intervención municipal va en la línea de las que ha hecho en sus últimos informes por el estancamiento de los ingresos por los tributos municipales, una situación que contrasta con los gastos, que suben para 2021. Desde el gobierno local se recordó el pasado lunes que solo para nuevos gastos derivados de necesidades del covid se han tenido que destinar más de 4 millones de euros.

La influencia de la tasa de terrazas sobre el total de ingresos previstos es menor. Es una previsión de 200.000 euros dentro de los 10 millones que del capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos se presupuestaron para 2020.

Aunque el dictamen de este viernes de la comisión se podría aprobar provisionalmente en el pleno ordinario que la corporación local celebra el jueves, no va a dar tiempo para que la modificación de la ordenanza de terrazas para incluir su suspensión en 2021 pueda aplicarse desde el 1 de enero. Por plazo no es posible, dado que el acuerdo se tendrá que exponer al público durante al menos 30 días hábiles, según recuerda en su informe la vicesecretaría general del ayuntamiento. Desde la jornada siguiente al pleno de la corporación, que es el 19 de noviembre, no hay días suficientes y eso aunque el acuerdo del pleno se publicase el día 20 en el BOP. Si hubiese alegaciones, que se pueden presentar en esos 30 días, el plazo para que la suspensión de la tasa sea efectivo será mayor, se metería ya en la mitad del mes de enero.