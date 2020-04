España entra en una nueva fase con "la máxima prudencia" como lema

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vaya modo de perder el tiempo y hacer perder el tiempo a todos los presidentes de todas las autonomías. ¿Para qué les reúne, si ya lo tiene todo programado, pensado y decidido? Para dar una imagen de demócrata de toda la vida cuando, en realidad, se ha convertido en un reyezuelo en la Moncloa. Le importa un bledo el coronavirus, los muertos que ha provocado y lo que pueda venir. Es un cobarde que no sabe estar en su sitio, no sabe llevar un país, todo se le escapa de las manos y la próxima parada es “la ruina”. El no escuchar la problemática de todos y cada uno de los presidentes autonómicos, preocupados por la situación de su comunidad al ver como el número de contagios y muertos les ha superado y que tengan de pedir un permiso que saben denegado de antemano les deja en una situación caótica. El querer llevar el mando de toda la pandemia él solo, sólo apoyándose en el Dr. Fernando Simón y los “figurantes” de los militares (ejército, guardia civil y policía nacional) sin tener en cuenta a los verdaderos profesionales del tema: sanitarios, epidemiólogos, científicos, investigadores... ha sido una vergüenza. Ahora se saca de la manga una desconfinación o desescalada asimétrica en una fecha que parece pactada con los miembros de los partidos de la extrema derecha como son Vox, Ciudadanos y el PP. Y Unidas Podemos viéndolas venir y pasar de todo, ellos/ellas que lucharían por la pruralidad de los pueblos de España, claro esto era hasta que han tocado pelo político y han conseguido entrar en el Gobierno. Todo tiene un precio y ahora lo están pagando. 1/2