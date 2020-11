Illa afirma que la vacunación de covid empezará en enero y no será obligatoria

Como no se puede comentar el tema del ofrecimiento por parte de Vara de la inmigración ilegal en Canarias. Extremadura, la región más miserable ( de miseria ) de España y una de las más pobres de Europa se ofrece a acoger inmigrantes ilegales. No hay dinero para nada, de donde sacarán el dinero para mantener a todas estas personas, con el paro extremeño donde podrán trabajar aunque sin papeles es algo que no pueden hacer. Vara, si no puedes ni mantener a tu región ni a tus ciudadanos, no puedes crear industrias, sólo pagas y subvenciones, y ahora que se busca? pedir dinero para mantener a estas personas? si tienes unos sueldos tercemundistas, Quien toma estas decisiones? Si Canarias tiene ese problema es porque apoyo a este gobierno que da la bienvenida a miles de inmigrantes. Cualquier persona que entre en España necesita un pasaporte, un visado, incluso entrevistas antes de concederles permiso para venir, eso haciéndolo legalmente y como dictan las normas. Y aún así hay personas que no pueden venir cumpliendo todos los requisitos. Y aquí ofrecemos a Extremadura para que vivan personas que han entrando ilegalmente en el país. Si esto funciona así puedo invitar a alguen sin pasaporte ni visado que venga unos días a España? Vara, espero que en eso me apoyes también como apoyas a los canarios. Al menos soy extremeño.