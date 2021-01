Illa defiende que España doblegará la tercera ola sin confinamiento domiciliario

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Este señor no tiene nada de "Salvador Y Ya" ha demostrado su negligencia continuamente, en cualquier país normal o en una empresa le habrian fulminado en dos días. Lo realmente preocupante es que tras hacer una gestión penosa, se le considera ideal para ser presidente de una comunidad autónoma... de verdad, como una sola persona puede dar su voto y su confianza a este sujeto? Ya sé que no hay mucho donde elegir, pero es que este ya ha demostrado que no vale ni para gestionar una escalera vecinal