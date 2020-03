Más de 48.000 extremeños mayores de 65 años viven solos en casa

Más de 48.000 extremeños de más de 65 años viven solos en sus casas. Muchos de ellos ya se sentían aislados antes de que llegase el covid-19, pero la crisis sanitaria ha acentuado todavía más su situación de vulnerabilidad. El perfil, de acuerdo a las cifras del INE, es fundamentalmente el de una mujer (33.700, casi tres cuartas partes) que se ha quedado viuda (más de un 80%).

La ayuda de familiares y vecinos resulta ahora más importante que nunca para estas personas, a menudo con mayor o menor grado de dependencia. Y para quienes no pueden contar con este apoyo, administraciones y oenegés están desarrollando también iniciativas destinadas a garantizar su atención. Ya desde el fin de semana, diferentes ayuntamientos de la región se han ofrecido para, al menos, poder llevar los productos de primera necesidad a las personas mayores, como al resto de las que están incluidas entre los colectivos de más riesgo.

También en Cruz Roja se les está atendiendo. Se hace desde el lunes a quienes ya eran usuarios de esta entidad y estaban identificados. Ahora se está coordinando con la Administración autonómica cómo y a quiénes más se dará este servicio a partir de ahora. "Lo que estamos haciendo es dar la cobertura de necesidades básicas, como a alguna persona mayor que necesite que se le haga la compra o la gestión con farmacias para que no se quede nadie sin su medicación habitual", detalla Víctor Domínguez, responsable de la unidad de Emergencias de Cruz Roja Extremadura. Dónde se podrá desarrollar la atención dependerá "de la demanda y de la capacidad logística que tengamos", indica. Ahora mismo la entidad cuenta con presencia física en 31 localidades extremeñas, pero tiene además una red de voluntarios que hace que su radio de acción pueda ser mayor. "Creo que podemos atender demandas prácticamente en toda la comunidad y, en el caso de que nosotros no pudiéramos, intentaríamos hacer las gestiones para que a través de otros servicios pueda darse respuesta", resalta.

Para las personas encargadas de desplazarse a los domicilios de los mayores, aclara Domínguez, se han establecido protocolos de seguridad "que nos protegen tanto a nosotros como a nuestros usuarios y, en caso de que haya que exponerse a un posible contagio, se hace siempre con los equipos de protección adecuados".

"La solidaridad ahora es fundamental"

Carolina, su nieta, cumple hoy once años. "Abuela, ¿y no vas a poder venir a comer conmigo", cuenta Petri García que le ha preguntado la niña estos días. Con 74 años, vive sola en su casa de Alagón del Río (Cáceres), "un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos". Una cercanía que también facilita gestos con el de la panadería que le deja a diario el pan en una bolsa colgada en la puerta de su casa. "La tienda está abierta pero nos han dicho que no salgamos y que ya les pagaremos", resalta. En estos momentos, incide, “la solidaridad es fundamental”, sobre todo con la gente mayor. Además de Carolina, tiene otros tres nietos. Su hija reside en Mérida y su hijo en El Batán, “muy cerquita. Si tengo algún problema está al lado”. Con ellos habla por lo menos “dos o tres veces al día” y con los nietos también se comunica por mensajería instantánea. “Abuela, estoy haciendo los deberes, me dicen, y te van contando luego qué deberes son”, detalla.

Presidenta de la Federación Provincial de Cáceres de la Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP), estos días los pasa entretenida con “el teléfono, Whatsapp, haciendo las labores normales de la casa, coser, hacer bolillos… No me aburro”. Eso sí, sin ordenador, “que se averió la semana pasada y se ha quedado en la tienda...”. Ella cuenta con la suerte de disponer de un patio, que ahorra arregla “más de lo normal”. Todo “un lujo”, reconoce, cuando se tiene que estar dos semanas recluido en casa. “Lo que pasa es que estos días hace frío y apetece menos estar fuera”. Porque tiene muy claro que no piensa salir de casa estos días. “Mi hijo es agricultor y tiene ganado también, así que tengo toda clase de carne, y el pescado, cuando falte, ya diré que me lo traigan”, apostilla.