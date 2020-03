QuédateEncasa, el mensaje de los deportistas

Confinados en sus casas, como millones de personas por el avance de la pandemia del coronavirus, los deportistas han querido lanzar un mensaje de apoyo y, al mismo tiempo, de "responsabilidad" bajo el hastag común de #QuédateEnCasa. La primera y más sencilla obligación para combatir esa enfermedad.

"Es el momento de ser responsable y quedarse en casa", escribió Messi en su cuenta de Instagram acompañando el texto con una foto familiar en la que tenía cogidos a sus dos hijos mayores: Thiago y Mateo. Desde Japón, Andrés Iniesta, que todavía vive las secuelas de esa enfermedad, confinado en su casa desde hace semanas y con la Liga detenida desde el pasado 25 de febrero, ha reclamado que se haga "caso a todos los protocolos", instando "a ser los más solidarios del mundo".



Territorio desconocido

El deporte ha entrado en un territorio absolutamente desconocido. No hay este fin de semana Liga en ninguno de los grandes países europeos, no hay Champions, quizá no haya Eurocopa el próximo verano –podría retrasarse al 2021– y corren serio peligro los Juegos Olímpicos de Tokio, por mucho que el comité organizador y el Comité Olímpico Internacional (COI) mantengan las fechas previstas que fijan el 24 de julio para la ceremonia inaugural y el 9 de agosto para la de clausura. Todo está en duda, incluídos los deportistas que no pueden entrenar porque se han cerrado los CAR (centros de alto rendimiento) de Madrid y Sant Cugat. No se pueden entrenar y, además, se exponen al peligro de que los Preolímpicos para determinados deportes tampoco se puedan celebrar en las fechas previstas.

Pero los deportistas, recluidos en sus casas, han querido aprovechar el enorme impacto social y mediático que producen sus mensajes (son verdaderas factorías de comunicación) para concienciar a sus conciudadanos. "La salud es lo primero", recalcó Messi. "Es el momento de ser responsable y quedarse en casa", afirmó luego el capitán del Barça y de la selección argentina.

Antes, Cristiano ya había escrito en esa dirección. "El mundo está pasando por un momento muy difícil que nos exige el máximo cuidado y atención de todos nosotros. Hoy no os hablo como jugador de fútbol, pero sí como hijo, padre y ser humano preocupado con los últimos desarrollos que está afectando el mundo entero", recalcó el portugués que está en Madeira junto a su madre, que sufrió un ictus, realizando la cuarentena porque Rugani, su compañero en la Juve, ha dado positivo.

"Es importante que sigamos el aviso de la OMS y los órganos de gobierno para manejar la situación actual. Proteger la vida humana debe estar por encima de cualquier interés", afirmó la estrella portuguesa, expresando su "apoyo continuado a los increíbles profesionales de salud que ponen sus propias vidas en riesgo para ayudar a otros".

"Toma de conciencia"

Lydia Valentín, la campeona olímpica de halterofilia, Sandra Sánchez, la karateca, Simeone, Luis Enrique, en un vídeo conjunto con los técnicos de las diferentes selecciones españolas, tanto masculinas como femeninas, Marc Márquez, Pau Gasol, Messi, Sergio Ramos, Iniesta... La lista de deportistas aumenta a cada momento, con un mensaje prácticamente idéntico.

Yo me quedo en casa , porque es mi responsabilidad y porque tenemos que ser consecuentes y fomentar el bienestar común 🙏 #yomequedoencasa

Gracias a @SingularWOD por tanto material para poder entrenar ❤️ #responsabilidad #responsabilidadsocial pic.twitter.com/wYeEX8JmJS — Lydia Valentín Pérez (@lydikit) March 13, 2020

"Yo me quedo en casa , porque es mi responsabilidad y porque tenemos que ser consecuentes y fomentar el bienestar común», apuntó Valentín. "Con todo lo que está pasando me siento afortunada de compatir esto con Jesús y nuestra decisión de poner tatami en casa", escribió también la campeona del mundo de kata.

"Quiero lanzar un mensaje de ánimo, de apoyo y, sobre todo, de toma de conciencia en esta situación tan grave y tan complicada que estamos viviendo", recordó Iniesta. "Haced caso. Haced caso a los protocolos y a todas las precauciones que nos están diciendo los profesionales. Hay que ser los más solidarios del mundo", reclamó el excapitán del Barça, uniéndose como Messi y el resto, a "un agradecimiento eterno a médicos, enfermeros, enfermeras...".