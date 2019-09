Amenábar se la juega con un filme que busca la equidistancia ante la guerra civil

Alejandro Amenábar regresa al cine español para adentrarse en un episodio icónico de la historia de nuestro país, el discurso que Miguel de Unamuno pronunció el Día de la Raza en la Universidad de Salamanca delante de Millán Astray y todos sus acólitos, en el que se posicionó en contra del régimen fascista después de haber apoyado el levantamiento militar contra la República.

'Mientras dure la guerra' habla del desencanto que sufre un intelectual ante la deriva de la izquierda en un momento en el que comienza a emerger el poder represor. ¿Un paralelismo con la situación política actual? "No había que forzar mucho para que esa historia tuviera una lectura contemporánea", cuenta Alejandro Amenábar. "Ya me pasó con ‘Ágora’, tener la sensación de que todo se repite, y en este caso estamos asistiendo a una vuelta a los extremismos, a las políticas radicales, y como un ciudadano de esta sociedad, esto me preocupa mucho".

Sin embargo, el director ha optado por una postura conciliadora. "Quería imprimir en la película un espíritu de convivencia. Asumir que en una democracia es lógico que existan personas que votan y piensan distinto que tú. Por eso quería plasmar el debate ideológico entre las dos Españas y que se pudieran dar argumentos sólidos para ambas partes".

Esta equidistancia puede que suscite algunas críticas. "No quería hacer una caricatura de Franco, ni cargar las tintas, sino ser lo más ecuánime posible. He preparado esta película a conciencia y en conciencia, así que cuando te lanzas a esta aventura, estás preparado para todo lo que pueda venir", comenta el director a propósito de las suspicacias que pudiera generar la película en torno a su tratamiento del dictador.

‘Mientras dure la guerra’ comienza en el verano de 1936. Miguel de Unamuno no se encuentra cómodo con el rumbo que ha tomado la República y decide posicionarse a favor del bando golpista. Mientras, el general Franco comienza a tomar posiciones y a hacerse con el control de todo. Pronto aparecerán cuerpos en las cunetas, desaparecerán cargos públicos y gente de los pueblos. Entre ellos, amigos del propio Unamuno, que se percatará de que la situación es irreversible, que se ha equivocado y que ya no hay marcha atrás.

CONTRADICCIÓN

"Lo que más me interesaba de Unamuno como personaje es que duda. Ya no se nos permite dudar de las cosas, parece que haya que tener una idea clara de todo desde el principio", continúa el cineasta. "Y en realidad, el ser humano es profundamente contradictorio. Y en el caso de Unamuno se mojó en el momento más inoportuno solo para salvar su honra, y eso lo hundió, pero dio la cara a pesar de las represalias y yo me siento interpelado por algo así".

Un transformado e irreconocible Karra Elejalde da vida a don Miguel de Unamuno, mientras que Eduard Fernández se la juega interpretando a Millán Astray. "Cuando lees libros sobre él te das cuenta de que Millán Astray era un auténtico 'showman', no solo por su apariencia física, sino por su temperamento volcánico".

El pasado verano, ‘Mientras dure la guerra’ fue víctima de su primera polémica cuando se estrenó el primer tráiler. Una plataforma de legionarios amenazó al director por tergiversar la figura de Millán Astray. "Cada dos días siguen saliendo noticias sobre la película que proceden de este sector reaccionario: que si atenta con el menor, que yo soy una persona ideológicamente violenta, que vivo de las subvenciones, que todo es mentira... y eso sin haberla visto. En cualquier caso, yo he hecho la película que quería hacer y eso está más allá de cualquier ideología".