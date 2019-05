Dos millones de dólares por el traje original de Darth Vader

Un traje completo y original de Darth Vader, el legendario malvado de la saga "Star Wars", se subastará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 14 de mayo y los responsables de la puja esperan que alcance un precio de entre el millón y los dos millones de dólares.

La casa de subastas Bonhams abrió el viernes las puertas de sus oficinas en Los Ángeles para que los medios pudieran ver este traje de Darth Vader que se empleó en la cinta "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980).

El conjunto cuenta con 17 piezas e incluye, entre otros objetos, guantes, botas y dos copas.

El traje perteneció a Bryce "Kermit" Eller, que, como modelo, se metió en el personaje de Darth Vader en numerosas convenciones y encuentros con los fans de "Star Wars" durante los primeros años de la fiebre por la saga ideada por George Lucas.

En 1979 recibió este traje que, finalmente, guardó en 1981 en su garaje después de que dejara de representar a Darth Vader frente al público.

"Darth Vader es uno de los personajes más reconocibles e infames de la historia del cine y estamos emocionados de ofrecer este raro traje en nuestra venta", dijo Catherine Williamson, directora de memorabilia de entretenimiento en Bonhams.

"Que el traje esté completo, tenga una condición excepcional y su origen excelente lo convierten en una verdadera rareza en el mercado de la memorabilia", añadió.

Bonhams permitió ver el traje a subasta un día antes de que se conmemore mañana en todo el mundo el conocido informalmente como día de "Star Wars".

Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: "May the Fourth", cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de "May the Force be with you", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que popularizó "Star Wars".

Además, estas películas de ciencia-ficción también fueron noticia mundial el jueves cuando se supo del fallecimiento a los 74 años del actor británico Peter Mayhew, que interpretó al peludo y entrañable Chewbacca, el amigo inseparable de Han Solo (Harrison Ford) y el copiloto del Millennium Falcon.