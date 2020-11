Katy Perry y Aitana unen sus voces en 'Resilient'

'Resilient' es el nuevo tema de Aitana y Katy Perry, una colaboración única en la que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades. Temas muy adecuados en estos tiempos de pandemia.

“Soy resiliente, nací para brillar”, reza el estribillo de la colaboración, un remix del tema 'Resilient', perteneciente al álbum 'Smile' de la estadounidense, y que llega como un hito en la carrera musical de Aitana, que en julio se declaraba fan de Katy Perry y, humilde, decía que "no era tan guay para hacer un tema con ella". Tres meses después, la española ve cumplido su sueño de cantar junto a Perry.

"He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y he hecho una mezcla de 'Resilient', además he invitado a mi nueva amiga Aitana para traer una nueva perspectiva", ha escrito Katy Perry en Instagram y Twitter para dar a conocer la noticia, revolucionando las redes sociales, que ya bautizan al dúo de artistas en las redes como "Aitanity".

❗️KATYCATS N KATYCLOWNTS❗️I’ve been cookin’ up some spicy soup for the soul and remixed RESILIENT with @tiesto , + invited in my new friend @Aitanax to bring in a new perspective 🥰 https://t.co/s7PuqG2O7D to hear the song 🎶🌈 pic.twitter.com/gKttQCcRuN