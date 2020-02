Pop Smoke, promesa del rap, asesinado en su casa

El artista estadounidense Pop Smoke, una de las promesas con más presente del rap, ha sido asesinado este miércoles en su casa, según ha informado el portal 'TMZ'. El rapero, de 20 años, ha sido tiroteado por dos individuos que han asaltado su domicilio en Hollywood Hills, en Los Ángeles (EEUU). El citado medio apunta a que el móvil de los asesinos era el robo en la vivienda.

'TMZ' indica que dos hombres enmascarados, aún sin identificar, irrumpieron en el domicilio del artista de Brooklyn (Nueva York) a las 4.30 de la madrugada hora local. Los asaltantes habrían golpeado y disparado múltiples veces a Pop Smoke. El artista, gravemente herido, ha sido trasladado en ambulancia hasta un hospital en West Hollywwod, donde finalmente ha fallecido.

La noticia ha conmovido el mundo de la música, que lamenta otra muerte violenta más en los EEUU (Nipsey Hussle, XXXTentación..). Pop Smoke tenía varias fechas de concierto confirmadas en Europa este año. Una de ellas, en la edición del festival Rolling Loud en Portugal, que ha tuiteado en inglés: "R.I.P. Pop Smoke. No puedes decir Pop y olvidar el Humo".

El rapero Pop Smoke lanzó su última 'mixtape', 'Meet the whoo 2', este mismo mes. El gran público lo conoció después de la primera parte del citado álbum y, sobretodo, gracias al tema 'Welcome to the party'. Además, recientemente también había participado en una colaboración sonada con Travis Scott: 'GATTI', incluida en su último álbum, 'Jackboys'.