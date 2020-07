Tim Burton ilustrado

En las notas promocionales de un anterior trabajo de la pintora e ilustradora Irene Mala (Sevilla, 1978), titulado Camufladas I y centrado en una serie de estampas de mujeres difuminadas entre la vegetación, puede leerse que en la obra de esta artista andaluza encontramos reflejada la desolación del individuo desde un punto de vista irónico y ridículo, donde la tragedia se vuelve más dulce y lo grotesco queda edulcorado por una extravagancia donde la rareza es bella. Es imposible no pensar en los personajes del cine del realizador estadounidense Tim Burton, o en su libro La melancólica muerte del Chico Ostra, al leer esta descripción del trabajo de Mala. Almas gemelas.

No es extraño, pues, que Mala haya dedicado un libro entero a imaginar, reinterpretar e ilustrar los motivos más importantes en la vida y obra del director de Eduardo Manostijeras. El volumen, publicado por Lunwerg Editores con el título de El universo de Tim Burton. Viaje ilustrado a la maravillosa fábrica de seres peculiares, salió de imprenta a principios de marzo y debía distribuirse en librerías el 13 de aquel mes, el mismo día en que comenzaba el confinamiento. Cuatro meses después ve la luz como una deliciosa e insólita aproximación a un universo audiovisual de por sí extraño y gozoso.

«Conectamos en muchos temas, su visión es muy similar a la mía», explica Mala para reforzar esa sensación de que son artistas que se mueven en un terreno más que parecido. «Seguía y admiraba a Burton desde hacía mucho tiempo. Es verdad que su obra tiene idas y venidas, pero al preparar este libro he profundizado más en su trabajo, en su forma de interpretar la existencia». Para la pintora resulta difícil decidirse por una sola película suya: «No puedo reducirlo solo a un filme. Eduardo Manostijeras, Bitelchús, Ed Wood... En todos encontramos ese discurso sobre el raro, la revancha del outsider, que es el eje central de su cine. Ese raro es el héroe. Me parece un discurso de máxima actualidad, la reivindicación de la diferencia, pero cuando él empezó no era tan normal».

Un viaje espacial

Este brillante viaje por el ecosistema Burton no fue un proyecto personal sino un encargo de la editorial, que Mala aceptó encantada. «Después de darle muchas vueltas a cómo enfocarlo, me pareció que lo ideal sería proponer una especie de viaje espacial donde se van conociendo las distintas partes que constituyen a Burton, sus inicios, actores fetiche, elementos recurrentes, las películas...» No debe ser fácil condensar en poco más de 200 páginas, mediante dibujos y textos de apoyo, la obra inabarcable de Burton, que, después de su paso por el departamento de animación de Disney, se inicia en 1982 con el corto Vincent, su especial homenaje al actor Vincent Price, y concluye de momento con su particular lectura de Dumbo, realizada en el 2019.

Según Mala, «Burton propone analizar el arte en general desde la emoción. Tenía dudas sobre la manera en que debía plantear el libro. Me pareció importante destacar cómo se forma su visión del mundo, sus raíces, qué es lo que le mueve, lo que influye más en su ideario». Aunque conoce toda su obra, para la autora supuso una inmersión total en el cine de Burton: «Volví a ver todas sus películas, una y otra vez, con una libreta tomando notas. Me pareció que era también indiscutible hablar de su equipo, de todos los colaboradores importantes que ha tenido», puntualiza.

Mala habla de idas y venidas en el cine burtoniano. Aunque siempre coherente, es verdad que algunos largometrajes no están al mismo nivel que otros. ¿Ha hecho en El universo de Tim Burton algo de crítica? «La forma de ilustrarlo ha sido benevolente. Estéticamente no he hecho crítica, pero en los textos sí que me pronuncio un poco más sobre los filmes que no me gustan tanto. Pero aunque tenga películas que no convencen demasiado, el producto final siempre es como mínimo aceptable. El resultado final de un filme suyo nunca me ha defraudado».

¿Alguna película que le hubiera gustado tratar más? «En el caso de Eduardo Manostijeras, quería ilustrar toda la película», confiesa la autora, «y por eso es tan difícil elegir la imagen que la represente. También me costó más con las a las que tengo menos cariño, como El planeta de los simios y Mars attacks!».