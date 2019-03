Ángel Fernández asume que el Nissan Al-Qázeres no estará en los playoffs

Solo una complicada combinación de resultados alteraría lo que parece escrito: el Nissan Al-Qázeres Extremadura no se clasificará para los ‘playoffs’ por el título en la Liga Femenina Dia. Con ocho victorias y en la undécima posición, tiene que esperar un doble tropiezo en las jornadas que restan de Araski, Mann Filter y Bembibre --séptimo, octavo y noveno respectivamente-- y vencer a su vez en sus dos últimos partidos precisamente a Araski (fuera) y Ensino Lugo (casa). Ese 7 de abril concluirá hipotéticamente la temporada para el representante extremeño en la máxima categoría.

Ángel Fernández, el técnico del equipo, ya asumía el viernes por la noche, tras perder contra el Quesos El Pastor Zamora (68-71), lo que, salvo sorpresa, va a suceder. «Voy a ser claro y sincero: no vamos a entrar en los ‘playoffs’. Tendría que ser una carambola aunque ganásemos nosotros los dos partidos. Es más fácil que nos toque la lotería», sentenció, reconociendo que «se va a hacer largo» lo que hay por delante.

EL FUTURO / A continuación habló de sus sensaciones e incluso dejó entrever que no continuará en el banquillo del Al-Qázeres. «A nivel personal, no me siento fracasado, porque quizás es una palabra dura, pero no hemos cumplido el objetivo. Yo vine aquí con la misión de intentar jugar el ‘playoff’ y no he sido la solución que se esperaba. Lo que espero es no ser un problema y dejar amigos aquí en lo humano», comentó.

Fernández señaló que no tenía ninguna queja sobre la actitud de las jugadoras ante el Zamora. «Podemos ajustar algunas cosas a nivel táctico, pero por lo menos no he visto que nadie bajara los brazos. Si alguna jugadora no ha estado fina, como Roneeka Hodges, hay que tener en cuenta que venía de un proceso gripal durante la semana. Ha intentado todo lo que ha podido». Volvió a lamentar la escasez de efectivos en su plantilla. «El Zamora ha jugado con nueve jugadoras y nosotras, con siete», concluyó.