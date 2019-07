La árbitro asistente extremeña Guadalupe Porras hace historia y asciende a Primera

La asistente extremeña Guadalupe Porras Ayuso hará historia en el arbitraje al convertirse en la primera mujer en participar en partidos de la máxima categoría del fútbol español. Jesús Delfa Ramos también asciende a Segunda División B.

El Comité Nacional de Árbitros de Fútbol ha anunciado esta mañana el ascenso a Primera División de la extremeña (Badajoz, 1987), hasta ahora asistente específica de Segunda División. La colegiada pacense protagoniza de esta manera una hazaña histórica no solo para el arbitraje extremeño, sino también para el nacional, ya que en pocos meses se convertirá en la primera mujer árbitra en participar en partidos de la máxima categoría del fútbol español. Conviene recordar que este ascenso no es el primero de una mujer a Primera División, ya que en 2007 se produjo uno de idénticas características con la asistente ciudadrealeña María Luisa Villa, con la salvedad de que en aquel caso la recién ascendida no logró superar las pruebas físicas exigidas, no pudiendo finalmente estrenarse en la categoría.

Asistente en Segunda División desde 2017 e Internacional desde 2013, Porras Ayuso consigue así la recompensa definitiva una trayectoria arbitral marcada por el talento y la constancia. Hasta esta última temporada, la colegiada extremeña compaginaba sus actuaciones en la Liga 123 con otras designaciones en categoría femenina, tanto en Liga Iberdrola como a nivel internacional en partidos de selecciones y todo tipo de competiciones continentales. A partir de la próxima temporada, su presencia en la mejor liga del mundo hará que su figura cobre una nueva dimensión, simbolizando un paso de gigante para el arbitraje femenino español.

La otra buena noticia del día la ha protagonizado el colegiado dombenitense Jesús Delfa Ramos, quien ha certificado su ascenso a Segunda División B. Delfa Ramos era hasta ahora uno de los árbitros más experimentados en la Tercera División Extremeña, y tras varios intentos consecutivos, finalmente ha logrado su objetivo de ascender a la categoría de bronce del fútbol español

Desde la Federación Extremeña de Fútbol se congratulan de la doble noticia de los ascensos de Guadalupe Porras Ayuso y Jesús Delfa Ramos "por estos importantísimos logros para el arbitraje extremeño y le deseamos toda la suerte del mundo en sus nueva etapas profesionales".