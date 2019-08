El Badajoz se estrena hoy en un estadio de Primera

El Badajoz se estrena en casa con más ilusión que nunca por parte de la afición blanquinegra que ha batido el récord de abonados y quiere disfrutar del partido ante el Sevilla Atlético, a las 20.45 horas, en un espectacular estadio de Primera División. Los actos comienzan a las 10.30 horas con un tour para abonados y a las 13.00 se inaugurarán las puertas del estadio que llevan nombres de míticos jugadores blanquinegros.

El equipo pacense sigue teniendo la baja de Djak Traoré, con una lesión en el recto anterior del cuádriceps, y se ha unido esta semana el delantero Jairo, con una contractura. Por el contrario, el también delantero Gorka Santamaría ya se ha recuperado de su lesión y entrará en la lista de convocados. Nafti dice que el tour es positivo pero lo que les interesa es lo que suceda en el terreno de juego. «Sabemos que esto no es un crucero ni un viaje de vacaciones, un tour está muy bien para la gente, para la afición es espectacular pero lo que nos interesa es el verde y lo que vamos a transmitir a la gente en la grada. Que se lo tomen como un viaje a Disneylandia me parece genial, perfecto, tenemos la suerte de tener un estadio que otros equipos de Primera o Segunda no tienen y se acabó. Pero lo que nos mola a nosotros es la competición y el partido contra el Sevilla».

El filial sevillista mantiene el bloque del año pasado. «Repiten los centrales, Berrocal, Amo...el portero Lucho, también Chacartegui, el centro del campo con Mena y muchos jugadores más. Además, han introducido a dos o tres juveniles. En el primer partido contra el Yeclano tuvieron sus oportunidades para llevarse los tres puntos con un partido muy serio porque pese a ser un filial tiene una mentalidad de adulto con una picardía que otros niños no tienen, dentro de la mentalidad del club. Nos espera un partido muy complicado».

A Nafti no le preocupa el rival «sino mi equipo, sabiendo lo que tenemos enfrente. Tenemos que estar muy por encima de ellos a nivel de intensidad». Las claves, «quitarles el balón, tener mucho protagonismo, hacer un partido muy intenso, muy agresivo que el equipo tenga confianza con balón, llegar a la portería contraria, intentar hacer un partido muy completo desde el bloque, la intensidad y la agresividad».

LA ESTRATEGIA / Y hacerles daño también a balón parado. «Estuvimos soberbios contra el Cartagena a nivel defensivo a balón parado ante un equipo muy preparado en esa fase del juego. Hay que dar continuidad y también queremos ante el Sevilla Atlético crear peligro a balón parado a favor».

El técnico destaca que «el Nuevo Vivero nos metió en el play-off con los puntos que ganamos aquí. La afición será la misma con un estadio nuevo. La afición tiene muchísima ilusión, los jugadores y el cuerpo técnico tiene muchas ganas de estar aquí, pero sin olvidar que realmente lo que nos interesa es el rectángulo verde». Respecto al césped, Nafti dice que «va a su ritmo, mejorando poco a poco. Pasamos de un césped en ruina a uno aceptable cuando llegué y las dos últimas jornadas estuvimos bien, en el play-off también y el césped está bien pero con margen de mejora como el equipo».