Banega, Ocampos, De Jong y el 'Mudo' Vázquez piden perdón por saltarse el confinamiento

"Quiero pedir disculpas por lo acontecido. Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados. Por ello, quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general". El mensaje de Ever Banega en su cuenta de Instagram fue el primero de los cuatro jugadores del Sevilla, que se saltaron el confinamiento, provocando una respuesta inmediata de la Liga de Fútbol Profesional. Javier Tebas calificó de "inadmisible" este comportamiento, adelantando que habría "medidas disciplinarias" para esos futbolistas (Banega, Ocampos, Luuk De Jong y el 'Mudo' Vázquez), aunque no precisó cuales serían.

"Quiero pedir disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido por lo sucedido. No volverá a repetirse", aclaró De Jong, el delantero holandés del Sevilla, recordando que "deseamos que vuelva la competición". El 'Mudo' Vázquez también se expresó en esa misma línea. "Ha sido un error y como tal lo primero pedir disculpas. Hemos fallado a todos, compañeros, técnicos, club y la Liga. Pero hemos aprendido. No se volverá a repetir", ha confesado el centrocampista argentino del Sevilla.

"Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club", ha admitido Ocampos. "Les garantizamos que hemos aprendido y no volverán a repetirse acciones como esta", ha añadido el delantero del club andaluz.

Exigencia y responsabilidad

En ese sentido, y tras conocer las disculpas de los cuatro futbolistas, Tebas ha querido ser comprensivo: "Voy a destacar que los jugadores se han arrepentido, lo cual es positivo. Los jugadores son ejemplo para la sociedad y deben tener cuidado con lo que hacen". En ese sentido, el presidente de la LFP ha hecho "un llamamiento a todos los futbolistas porque no se pueden tener estas actitudes", recordándoles que "Hay que tener mucho cuidado porque ponemos en peligro muchos puestos de trabajo".

Tebas ha terminado su mensaje reclamando responsabilidad: "En esa reunión puede haber un asintomático y parecía que todos fumaban de una shisha. Hay que ser responsable de todo lo que hacen. La seguridad es total en los campos donde entrenan y en los partidos, pero me preocupan estos lugares y estas reuniones. Debemos ser muy cautelosos", ha subrayado.