El banquillo del Mérida, un «grandísimo reto» para Barrero

Juanma Barrero ya es oficialmente nuevo entrenador del Mérida. El exportero de 39 años empezó la semana como técnico interino, aunque mañana se sentará en el banquillo del Romano en el duelo ante el Murcia como técnico titular. Ya no busca ningún otro sustituto el cuadro emeritense para Diego Merino, quien fue destituido después de la goleada por 5-1 del pasado sábado en Villarrubia. Barrero que comenzó la temporada como segundo entrenador de Santi Amaro, llega de la mano de Germán Gonzáles como preparador, quien también estuvo con Amaro.

El director deportivo del club, Rubén Andrés, fue el encargado de presentar al nuevo técnico afirmando que «había sido la primera y mejor opción porque conoce a la plantilla y al club. Incluso aunque sonaron otros nombres [el presidente habló el lunes de las negativas de Juan Sabas y Álvaro Benito], la intención es que tanto él como German estuvieran en el cuerpo técnico». Andrés, que estaba escoltado por los tres capitanes del equipo, Javi Chino, Santi Villa y Javi Sánchez, también aprovechó para «pedir perdón» por la imagen dada por el equipo el pasado sábado y para «dar las gracias» al cuerpo técnico saliente.

GANAS E ILUSIÓN / Juanma Barrero (Don Álvaro, 27 de junio de 1980), mientras tanto, reconoció que le costaba mucho trabajo decirle no al Mérida. «Estoy muy agradecido por esta oportunidad y llego con muchas ganas e ilusión». El excancerbero aseguró que si no confiase en la permanencia, «no estaría aquí. Este es un grandísimo e ilusionante reto y merece la pena intentarlo».

Después de la sonrojante última derrota, contó ayer que se encontró con un vestuario «dolido; pero saben que no puede volver a suceder». El nuevo técnico no quiso dar pistas de cómo será tácticamente su equipo, ya que «el rival no me conoce y es una baza que quiero jugar», aunque sí afirmó que espera que su equipo sea «aguerrido, agresivo y con carácter». Se estrenará mañana en casa ante el Real Murcia (17.00 horas).

Con respecto a su inexperiencia al frente de un banquillo, Barrero explicó que «para todo hay una primera vez; cogeré cosas de los entrenadores con los que he estado, pero lo que es cierto es que no me va a temblar la mano y espero acertar con las decisiones». A la afición no le quiso mandar ningún mensaje porque «ya está cansada, el mensaje hay que darlo el domingo en el campo».

Para el partido de mañana no podrá contar con los lesionados Javi Chino y Gonzalo Poley, aunque recupera a Iosu Villar y a Emilio Cubo.