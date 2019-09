El Cacereño recela del Diocesano en el derbi

Cacereño-Diocesano antes del Villanovense-Cacereño. En el decano del fútbol extremeño no se fían del derbi y no miran más allá de mañana. Como ha sido tradición en los dos últimos años, se recuerda que se ha vencido en los cuatro enfrentamientos que han disputado, pero los resultados han sido siempre muy ajustados y llaman a la concentración para no llevarse una sorpresa.

Después se podrá pensar en el duelo de Villanueva de la Serena, que ya tiene día y hora: el 29 de septiembre, domingo, a partir de las 18.00 horas.

El triunfo en Llerena (1-2) ha reconducido, en principio, la situación de crisis, que parecía instalada en el equipo de Julio Cobos. Por eso se considera tan importante que mañana el Cacereño pueda vencer al Dioce.

Los colegiales, mientras, llegan tras vencer a un Miajadas que había vencido en los tres primeros encuentros ligueros.