Campillo encara su cuarto major con mentalidad positiva y ganas de mejorar

Será a las 11.47 hora local (una hora más en la España peninsular) cuando Jorge Campillo inicie su participación en el que es el cuarto major (torneo grande) de su carrera. No le ha ido bien en los tres primeros (British Open 2018, PGA 2018 y PGA 2019), pero nada de eso resta un ápice de ilusión en el extremeño para encarar el British de este año, que alcanza su edición número 148 y que se disputa en el Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte. «No tengo mal recuerdo. El juego no estuvo mal y a ver si he aprendido que hay que mantenerse positivo. Creo que puedo hacer una buena semana», dijo a animado a Efe el cacereño, que se estrenó en 2018 en Carnoustie, donde no logró superar el corte para el fin de semana. Tampoco lo ha hecho en ninguno de los PGA.

Por eso ahora su principal objetivo es pasar el corte y competir hasta el último día. A este British llega un Campillo que se ha deshecho de la presión de ganar su primer torneo. Lo consiguió el pasado mes de abril, en el Trofeo Hassan II. Después su juego hno ha sido tan sólido como le hubiese gustado, pero ha conseguido dos terceros (China y Cascais) y un séptimo puesto en el Abierto de Irlanda. Ahora llega al Royal Portrush como quinto en la Carrera a Dubai (clasificación del Circuito Europeo de golf) y en el puesto 62 en el ranking mundial (ha llegado a ser el 59).

«En vista de lo que he hecho yo de momento en este tipo de torneos, sinceramente no creo que pueda incluirme en ese grupo. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido ganadores de grandes inesperados o más o menos sorprendentes, pero yo creo que hay un paso intermedio para mí que ahora mismo es más realista, que sería el de competir mejor de lo que lo he hecho hasta ahora y, por ejemplo, meterme en el fin de semana. Así, paso a paso, es en realidad como ha ido siempre mi carrera», ha declarado el cacereño al medio especializado Ten Golf.

Campillo llega a Irlanda como parte del septeto de españoles en el British Open, donde el principal favorito es el vizcaíno Jonh Rahm. «Es difícil decir por qué juego bien aquí. El público irlandés me ha apoyado muchísimo. Los campos que he jugado se parecen a los de la costa vasca. Hay un gran cúmulo de cosas que hace que me sienta cómodo en Irlanda», dijo a Efe Rahm, ganador en 2017 y 2019 del Abierto de Irlanda. «Técnicamente hay que hacerlo todo bien. Si miras las estadísticas, las calles cogidas y las recuperaciones alrededor del green van a ser muy importantes», explicó el golfista de Barrika sobre la estrategia para abordar el recorrido de Royal Portursh. Junto a él y el extremeño estarán el malagueño Miguel Ángel Jiménez, el castellonense Sergio García, el grancanario Rafa Cabrera Bello, el guipuzcoano Adrián Otaegui y el barcelonés Adri Arnaus.