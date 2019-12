Carla Arce evidencia su clase y es la mejor española sub-20 en Lisboa

La selección española de cross regresó de los campeonatos de Europa de Lisboa con dos bronces -el individual sub 23 de Abdessamad Oukhelfen y el absoluto masculino por equipos- en una actuación que no alcanzó a cubrir las expectativas sobre el duro circuito del Bela Vista Park. Individualmente, la extremeña Carla Arce fue la mejor española en sub-20, yendo de menos a más la villanovense, en tanto que Tere Urbina, que llegaba como número uno para la prueba absoluta, tuvo que retirarse.

La retirada de su líder, el joven Ouassim Oumaiz, poco antes de entrar en la última vuelta de la carrera sénior masculina no impidió que el conjunto español, encabezado po-r dos aragoneses, Toni Abadía y Carlos Mayo, subiera al podio para colgarse el bronce.

Abadía (undécimo), Mayo (decimocuarto) y Fernando Carro (vigésimo) dieron a España 45 puntos que la situaron sólo por detrás de Gran Bretana (36) y Bélgica (38), en una carrera de 10.225 metros que registró el triunfo de Robel Fsiha, nacido en Eritrea e instalado en Suecia hace seis años.

Defendía título el Ingebrigtsen de en medio, Philip, pero el noruego, a diferencia de su hermano pequeño Jakob en la rama sub-20, estuvo lejos de repetir victoria. Terminó duodécimo, justo por detrás de Toni Abadía.

El suizo Julien Wanders, plusmarquista continental de medio maratón (59:13) que no competía en Europeos de cross desde que era júnior, marcó la pauta en los primeros kilómetros. Aspiraba a dar a su país la primera medalla en la historia de estos campeonatos pero pagó sus excesos quedándose a 9 segundos del podio.

También los turcos apretaron en los primeros compases, aunque el ritmo decayó a partir del tercer kilómetro. Aguantaban en el grupo delantero Toni Abadía y Oumaiz, aunque este último, subcampeón sub-20 el año pasado, empezó a acusar su juventud al inscribirse en la carrera sénior sin pasar por la categoría sub-23.

El turco Aras Kaya, campeón en 2016, se llevó consigo a ocho en el cuarto kilómetro y antes del ecuador de la prueba se habían esfumado todas las esperanzas españolas de medalla individual.

Quedaban las opciones por equipos, pero Oumaiz, pese a su juventud el líder del equipo por su gran campaña invernal (ganó en Atapuerca y fue cuarto en Soria), se retiró a los 20 minutos de carrera y esta circunstancia perjudicó gravemente a España.

Poco antes del toque de campana que anuncia la última vuelta al circuito, Robel Fsiha dejó clavado a Aras Kaya y se fue en busca de la victoria. El turco fue segundo y el italiano Yemaneberhan Crippa se colgó el bronce.

La turca -nacida en Kenia- Yasemin Can, conquistó su cuarto título absoluto. No dejó margen para la duda. Can, de 22 años, puso un ritmo duro desde el disparo, se fue al principio con la noruega Grovdal y sola desde el tercer kilómetro para convertirse, al cabo de 8.225 metros, en la primera mujer con cuatro títulos europeos de cross. Grovdal y la sueca Samrawit Mengsteab subieron con ella al podio. La toledana Irene Sánchez Escribano, decimosexta, fue la mejor española, seguida de Ana Lozano (27) y Azucena Díaz (31). Tere Urbina se tuvo que retirar, lastrada por una lesión muscular.

El equipo español de relevos 4x1.500 cedió a Gran Bretaña el título y se quedó a seis segundos del podio. Repetían alineación las dos mujeres -Solange Pereira y Esther Guerrero- que se colgaron el oro el año pasado en Tilburgo (Holanda) y debutaban en el cuarteto Pablo y Sergio, hijos de dos grandes exatletas, Paco Sánchez Vargas y Anacleto Jiménez.

CERCA DEL BRONCE / España terminó a 6 segundos de la medalla de bronce y por primera vez en esta prueba, introducida en el programa de los Europeos hace dos años, fuera del podio, después de un bronce y un oro. Gran Bretaña, con un tiempo de 17:55, sucedió a España como campeona europea de relevos, seguida de Bielorrusia (18:01) y Francia (18:05).

Abdessamad Oukh, once meses después de ser nacionalizado, dio la primera medalla al ser tercero en sub-23. Ignacio Fontes, campeón de Europa sub-23 de 1.500, fue el segundo mejor español, decimotercero con 25:01, y Tariku Novales completó la terna con el puesto 34. Por equipos venció Francia y España fue quinta.

La carrera femenina sub-23 (6.225 m) fue controlada desde la salida por la defensora del título, la danesa Anna Moller, que a fuerza de tirar se quedó sola en cabeza desde el cuarto km y se impuso con un crono de 20:30. La holandesa Jasmijn Lau (21:09) y la irlandesa Stephanie Cotter (21:15) subieron con ella al podio.

Cristina Ruiz fue la mejor española: décima con 21:51. Isabel Barreiro y Laia Casajoana, en los puestos 21 y 21, contribuyeron al quinto de España por equipos.

El noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón de Europa absoluto de 1.500 y 5.000 metros en pista, obtuvo con suma facilidad su cuarto título consecutivo sub-20 de cross.

El oscense Oriach, decimotercero con 19:23, fue el mejor español. También puntuaron Alejandro Quijada, trigésimo con 19:36, y Hicham Serroukh (52º, 20:02). La victoria fue para Gran Bretaña.

La carrera júnior femenina, de 4.225 metros, se rompió en el segundo km al impulso de la portuguesa Mariana Machado -hija de Albertina-, que ganó este año en Soria. La lusa formó un quinteto delantero pero nada pudo hacer ante la italiana Nadia Battocletti, que revalidó título con 13:58, seguida, a 3 segundos, de la eslovena Klara Lukan, y de Machado (14:10). La villanovense Carla Arce, decimosexta con 14:51, brilló. Por equipos España fue octava. También puntuaron Ángela Viciosa, trigésima con 15:09, y María Forero, 55ª con 15:38.