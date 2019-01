Castuera y Dioce, invitados a la lucha por el liderato entre Cacereño y Mérida

Nuevo capítulo de la Tercera extremeña, con los focos de la lucha por el liderato centrados en dos puntos, el estadio Manuel Ruiz de Castuera, donde juega Cacereño contra el conjunto local, y los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres, donde el Mérida se enfrenta al Diocesano en uno de los enfrentamientos más apasionantes de la jornada. En la lucha por la permanencia, la vigesimosegunda jornada llega con muchos duelos directos entre equipos implicados en esa misma lucha.

CASTUERA-CACEREÑO (12.00) / Tras las buenas sensaciones transmitidas el pasado domingo en su contundente victoria ante el Jerez, el Cacereño viaja hoy hasta Castuera para medirse a un equipo inmerso en la lucha por la supervivencia que solo ha sumado dos puntos en sus cinco últimos partidos. El CPC, líder, recupera a dos jugadores importantes para este partido, Marcos Torres (su máximo goleador) y Álex García, que arrastra algunos problemas físicos y lo más posible es que inicie el partido desde el banquillo. Quien no estará es el lesionado Carlao, aunque Adolfo Muñoz cuenta con fondo de armario para cubrir su hueco en el eje de la zaga. También lo tiene en el centro del campo, donde la recuperación de Rodri y la llegada de los ‘Carlos’, Andújar y Martínez, permite al técnico múltiples combinaciones.

DIOCESANO-MÉRIDA (17.00) / Un punto le arrancó el Diocesano al Mérida en el estadio Romano, una ‘afrenta’ que tratará de remendar hoy el conjunto emeritense en su visita a Cáceres. Justo de jugadores llegará al Manuel Sánchez Delgado el equipo de Santi Amaro, donde las bajas han sido más que las altas en este enero donde la próxima semana, última para fichar, será clave. Sí parece ya temible su ataque, donde acumula a cuatro de los ocho máximos goleadores del grupo: el recién incorporado Kevin (11), Cristo (10), Joaqui (8) y Santi Villa (7). Entre los cuatro suman casi el doble de goles que el Dioce (aunque Kevin marcó la mayoría con la UPP), un equipo que encara la cita de hoy muy motivado tras su empate en La Isla hace siete días.

MORALO-UP PLASENCIA (17.00 ) / «No será definitivo para ninguno de los dos, pero sí es muy importante, sobre todo en el aspecto anímico y emocional de cara al futuro». Así ve Diego Merino, entrenador del Moralo, el duelo de su equipo contra la UP Plasencia. Los de Navalmoral se han asentado en la tercera posición en este inicio de año. La UPP, mientras, mantiene a ‘tiro de piedra’ el ‘play off’, aunque no acaba de alcanzarlo y los puntos para hoy son clave en su lucha. No ha llegado refuerzo alguno al conjunto placentino, que sí ha visto cómo se marchaban algunos de sus jugadores. Sí ha fichado el Moralo, que antes de que acabe el mes espera confirmar alguna incorporación más.

LLERENENSE-CORIA (16.30) / El Llerenense, el segundo equipo que más goles ha encajado y que solo ha sumado dos puntos en sus cuatro últimos compromisos, recibe a un Coria que llega necesitado al estadio Fernando Robina tras sumar tres empates consecutivos que han reducido a un solo punto su margen para seguir en play off. Han visto los de Miguel Rubio como se alejaba hasta los seis puntos de distancia la tercera posición, por lo que jugarán con la necesidad de poner fin a su mala racha en la que el gol –uno en 270 minutos– es su asignatura pendiente.

JEREZ-MONTIJO (12.15) / Ya son cinco los partidos seguidos del Jerez sin ganar, en los que solo ha sumado un punto. El cambio de entrenador la semana pasada no ha servido de momento para reaccionar: hace siete días cedieron 4-1 en su visita al líder y los templarios tienen la cuarta plaza a seis puntos. No quieren que se distancie más, pues su objetivo es mantener las opciones de play off hasta el final. Por la permanencia lucha su rival de hoy, un Montijo que aún busca su primera victoria del año.

EXTREMADURA B-VALVERDEÑO (12.00) / En ‘tierra de nadie’ empieza a quedarse el filial del Extremadura, que tras tres empate consecutivos (dos de ellos con Coria y Mérida) se ha alejado ya a nueve puntos del ‘play off’. Por abajo, salvo debacle mayúscula, no sufrirará apuros, todo lo contrario que su rival de hoy, un Valverdeño que acude a Almendralejo en penúltima posición y casi obligado a sumar para no descolgarse en la pelea por la permanencia.

ARROYO-AZUAGA (17.00) / Tras arrancarle un punto a la UPP en su campo y con el ataque reforzado con Javi Martín, el Arroyo vuelve a su campo para prolongar su buen momento y seguir alejándose de la zona baja. Busca hoy el equipo de Miguel Ángel Ávila la regularidad necesaria para no dejar escapar más puntos de su campo ante un Azuaga al que le ha costado encontrarla este curso, pero ya la tiene: ha sumado durante seis partidos seguidos, aunque en los tres últimos solo de uno en uno.

CALAMONTE-PUEBLONUEVO (12.00) / Un punto separa en la clasificación al Calamonte (24) del Pueblonuevo (23) y ambos comparten ‘estancia’ en el numeroso grupo que pelea por la permanencia. El Calamonte vuelve a su campo tras encadenar por primera vez esta temporada dos victorias seguidas, lo que además de 6 valiosos puntos ante rivales directos le ha servido para rearmar la confianza. Hoy tratarán de prolongar su buen momento ante un Pueblonuevo que ha perdido sus dos últimos encuentros.

VALDIVIA-OLIVENZA (16.30) / En el grupo de equipos que pelean por la permanencia también están Valdivia y Olivenza. Dos derrotas encadena el conjunto local en este 2019, mientras que el visitante llega de ganar el pasado domingo para coger un poco de margen respecto al descenso. Aunque resta mucha liga aún, el duelo es vital para ambos y los tres puntos valen mucho más.

VALDELACALZADA-ACEUCHAL (16.30) / Duelo de necesitados en Valdelacalzada. No tiene margen de error el conjunto local, último y a diez puntos de la permanencia. Se ha reforzado este mes para tratar de salir de abajo y hace 15 días le arrancó un empate al Coria, pero después fue goleado en su visita al Mérida. Hoy tiene un rival de ‘su’ liga, un Aceuchal también en descenso, con 7 puntos más pero con la misma necesidad imperiosa de sumar de tres en tres. Un dato: su última victoria fue en septiembre.