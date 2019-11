El chinato Miguel Grande prueba en la División 4 de cara al próximo año

Tras proclamarse campeón de España Junior de la Clase 3 en el circuito del Jarama el pasado mes de octubre, el joven piloto chinato Miguel Grande, del Extremadura Rallye Team, afronta este fin de semana un nuevo desafío en el Circuit de Catalunya en Montmeló. En la localidad barcelona Cambiará de vehículo y categoría y competirá con un Renault Clío dentro de la División 4, en un coche provisto tras acuerdo con la escudería Chefo Sport, a modo de prueba de cara a la próxima temporada.

«Tras romper la caja de cambios del Ford Fiesta ST en la última competición y no recibir a tiempo el recambio decidimos finalizar la temporada, pero desde Chefo Sport nos propusieron el cambio de vehículo y categoría, así que esta será una buena oportunidad para aprender y conocer el equipo», confirma Grande, quien no oculta la dificultad de la empresa «va a ser la primera vez que me monte en el coche, con un equipo nuevo, vamos a probar y seguir sumando experiencia de cara a la próxima temporada».

MÁXIMA EXIGENCIA / El extremeño no lo tendrá sencillo en una prueba muy exigente. Y es que el Circuit acoge mañana y el domingo la sexta y última prueba puntuable del Campeonato de España de Resistencia GT-CER. Hoy se realizarán las verificaciones técnicas opciones a partir de las 18.30 horas.

En la matinal del sábado se dirimirán los entrenamientos libres desde las 10.20 horas y a partir de las 13.40 una nueva tanda conjunta. Y el domingo a las 9.25 horas se celebrarán los entrenamientos clasificatorios y sobre las 13.27 se dará la salida a la carrera final que decidirá los diversos campeones de España 2019, con una duración de 01:55 horas + 1 vuelta a un circuito con una longitud de 4.655 kilómetros.