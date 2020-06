Dani Sales, agradecido al Diocesano tras fichar por el Algeciras

El centrocampista sevillano Dani Sales, uno de los más destacados del Diocesano en esta temporada, ha firmado por el Algeciras, del grupo IV de Segunda B, que había intentado ficharle en el mes diciembre. «Este último año ha sido increíble en lo futbolístico, me sentí importante y he disfrutado, he sido muy feliz», afirmaba el jugador en declaraciones recogidas por el diario Europa Sur. Y es que el futbolista se ha despedido del Dioce con agradecimiento especial.

Varios clubs han pujado con el Algeciras por hacerse con un sub-23 cotizado: «He tenido más ofertas, pero cuando te viene un club como el Algeciras, un equipo grande, con ese estadio, con esa afición que ya me ha ganado... es una oportunidad única para reengancharme a la Segunda B», afirmaba.

Sales debutó en la división de bronce con apenas 20 años en el CD El Ejido. «Allí viví un año complicado, era muy joven, no tenía los minutos que yo quería y no me sentí como quería sentirme» dijo el sevillano.

El cuarto fichaje del verano del Algeciras tiene el móvil a reventar de mensajes en las redes sociales de personas que ni conoce: «Es de locos, no sé cuántos mensajes puedo tener desde que se ha hecho oficial el fichaje, pero es una locura», señala con orgullo. «Solo puedo dar las gracias a la afición, a todas las personas que se han interesado y ya me han brindado una bienvenida», apuntó.