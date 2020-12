David Rocha se incorpora al Mérida a la espera de fichar

David Rocha (7-2-1985, Cáceres) parece que será el elegido para ocupar la plaza del lesionado de larga duración, Edu Cortina, en las filas del Mérida. El centrocampista cacereño disputó la temporada pasada en el Extremadura 30 partidos en Segunda División --acumula una experiencia de 141 encuentros en esta categoría-- pero al final del campeonato tuvo que ser operado de una pubalgia de la que lleva recuperándose cuatro meses. El tramo final del proceso lo está haciendo con el equipo de la capital autonómica.

Rocha reconocía en Canal Extremadura que el director deportivo del club, Ander Garitano, «ya mostró interés en verano, pero tenía contrato con el Extremadura. Ahora ha estado muy pendiente de la evolución de la lesión». Aunque asegura que el fichaje «todavía no está hecho, la lesión de Edu ha acelerado un poco todo. Me he incorporado antes de lo que se tenía en mente».

CON OPTIMISMO / El plan del club era que «la última fase de rehabilitación la haga con ellos para ver cómo me encontraba, y cuanto antes, hacer la entrada paulatina al grupo para, si ellos lo creen, ayudar al equipo en la segunda parte de la temporada». Lo cierto es que las sensaciones a lo largo de esta semana están siendo muy buenas, «ya he empezado a hacer ejercicios de golpeo de balón sin dolor», por lo que entraría en la dinámica de grupo a partir de la vuelta del equipo de las vacaciones, la próxima semana.

Después de la recuperación, quiere coger el estado de forma óptimo para competir. En este sentido, el jugador reconoce que «es la primera vez que estoy tanto tiempo parado, pero las sensaciones son mucho mejores de lo que me esperaba y creo que voy a coger la forma en menos tiempo de lo que pensaba porque conozco mi cuerpo, soy muy pesado y me cuido muchísimo».

Con respecto al vestuario que se ha encontrado, explica que «hay un gran ambiente. Empezaron con ciertas dudas, pero ahora tienen un estado de euforia, porque el equipo se ha colocado ahora tercero y está compitiendo muy bien».