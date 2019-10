Con el reto de quitar tensión al Badajoz-Mérida y convertirlo en el derbi de la amistad, los presidentes ambos clubs, Joaquín Parra de los blanquinegros y Paco Puertas de los emeritenses, analizan el encuentro del domingo a las 17.30 horas en el Nuevo Vivero, en un ambiente muy distendido. «Estoy con mucha ilusión y ganas, deseando que llegue el derbi, jugarlo y ganarlo», dice el dirigente que hará de anfitrión. «Eso lo veremos el domingo...», le responde el visitantes. Todo con un tono simpático.

El mandatario emeritense elogia al pacense. «El Badajoz ha tenido muchísima suerte al encontrar un presidente así. Joaquín es una persona excepcional y un empresario cinco estrellas». Mientras que Parra también tiene palabras para Puertas. «No sabe el Mérida la suerte que ha tenido con Paco, que es un tío espectacular. Yo soy de Sevilla, él es de Madrid y a lo mejor por eso nuestra forma de ser es distinta, pero él es super serio y nadie va a querer más que él al Mérida. Está haciendo todo lo imposible por el club como en sus empresas y espero que esté siempre por detrás de nosotros, pero arriba».

COMO EN CASA / El presidente del Badajoz muestra su malestar por el hecho de que el derbi se declare de alto riesgo. «Esto no puede pasar», subraya Parra, explicando que «quiero que Paco Puertas se siente conmigo con su familia y esté en Badajoz que es su casa. Tiene que ser una fiesta del fútbol, somos hermanos, somos extremeños. Ojalá el Badajoz, Mérida, Don Benito, Extremadura, Cacereño... estuviéramos en Primera. ¿Sabes qué fútbol se vería en Extremadura? Y es lo que tenemos que conseguir».

Paco Puertas considera que hay que focalizarlo únicamente en lo deportivo. «Es bonito y hay que fomentar la rivalidad en el campo, ese pique sano, deportivo, basado solo en eso, de que vamos a ganar, de que vamos a conseguir la manita... El Athletic [de Bilbao] y la Real [Sociedad] tienen máxima rivalidad pero están hermanados en los momentos importantes. Tiene que ser una fiesta deportiva en el que las dos aficiones disfruten y vivan el tema deportivo. Estoy seguro de que haremos un buen partido y la suerte estará del lado del Mérida».

Parra define el partido como «el derbi de la amistad» y también lamenta que lo declaren de alto riesgo porque en la fan zone no podrán estar los aficionados del Mérida y tampoco podrán entrar en el autobús. «No nos dejan que entren y queremos que las aficiones celebren este día de fiesta. Hay unos protocolos bestiales de seguridad y no puede pasar entre dos equipos hermanos».

GRAN AMBIENTE / Se espera la presencia de unos 550 aficionados del Mérida que llegarán hasta Badajoz en seis autobuses fletados por el club emeritense. Estarán ubicados en el fondo sur. Mientras, el Badajoz prevé unos 13.000 blanquinegros en el Nuevo Vivero. Parra pide al Badajoz «un puntito de más calidad. Se está jugando bien, los resultado están ahí, pero quiero que jueguen mejor. Se lo he hecho saber al técnico y a los jugadores y me han dicho que sí, que lo van a intentar, que hacen todo lo que pueden y uno me ha dicho que si la presión... La presión la tengo yo a final de mes. Si queremos ser jugadores grandes, un equipo grande, la presión la tienen el Madrid y el Barcelona y los grandes. Ellos saben que para ser grande hay que jugar con presión. El que sepa tendrá que jugar con presión y el que no, no está cualificado para jugar en un equipo grande. Yo incluso he llegado a decirles que después de Navidades estoy dispuesto a reforzar al equipo con un puntito más de calidad».

Y Puertas reconoce que «no era el inicio de temporada que esperábamos, pero el domingo se empezaron a ver cosas, hace dos domingos también en Murcia y estamos convencidos de que el equipo recuperará la línea que queremos para estar entre los diez primeros que es el objetivo. Estoy seguro de que lo vamos a hacer porque tenemos afición, jugadores, campo... Este domingo será el primer golpe en la mesa dispuestos a daros un susto que es lo que queremos».