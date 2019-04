El Don Benito, a rematar en casa el buen trabajo

El Don Benito tiene mañana sábado una gran oportunidad para dar un paso casi definitivo en su lucha por la salvación, pero hay dos inconvenientes, que el rival es el San Fernando, que se juega meterse en el playoff de ascenso y que el duelo es en casa, en donde los de Juan García están siendo poco efectivos en la segunda vuelta (20.00 horas).

Como en jornadas anteriores, el aficionado rojiblanco desafiará la amenaza de mal tiempo y de días vacacionales para hacer que el Vicente Sanz vuelva a tener un gran aspecto. Así, con el calor de la grada, los de Juan García aspiran a seguir con la buena racha de resultados y de juego de los últimos partidos. La idea es trasladar a Don Benito la efectividad mostrada recientemente en Murcia o en El Ejido, donde sumó dos valiosísimas victorias.

VUELVE ABRAHAM POZO / Juan García recupera para el partido contra San Fernando a uno de los hombres clave en esta temporada, Abraham Pozo, que ya ha cumplido su partido de sanción. Así, el once de los rojiblancos no tendrá muchos cambios con respecto a las últimas jornadas. Una de las dudas podría ser la inclusión de Trinidad de central y a su vez la entrada de David Ordóñez en el lateral derecho, aunque tampoco sería una sorpresa que iniciaran con una defensa de cinco hombres teniendo en cuenta los problemas recientes en casa contra Badajoz o Ibiza y por el potencial del rival, al que el empate no le vale.

Por su parte, el San Fernando Club Deportivo Isleño llega al duelo como uno de los equipos revelación de la temporada, con muchas opciones de acabar en puestos de Copa del Rey (sobre todo tras la última reestructuación) y de playoff. Para los gaditanos el partido de Don Benito es también una final. Los andaluces tendrán varias bajas importantes, comenzando por la portería, Rubén Gálvez está sancionado por lo que jugará el serbio Milovic, que sólo ha jugado un partido en liga. Tampoco estarán los centrocampistas Bruno Herrero, por ciclo de amarillas, y Pedro Ríos, expulsado la semana pasada. Manu Ramírez y Joselu son los que más opciones tienen de acabar jugando.