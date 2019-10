España en busca de la perfección ante Noruega

La búsqueda incesante de la perfección no garantiza en ningún caso el éxito, mucho menos cuando aún estás en las instancias previas a la gran cita, pero la selección española avanza por la fase de clasificación para la Eurocopa con paso firme y el objetivo claro e inequívoco, suscrito por el seleccionador Robert Moreno, de firmar un pleno de victorias. Certificar la clasificación es el primer objetivo, pero lo que de verdad quiero es hacerlo ganando todos los partidos, insistió el seleccionador ya en Noruega, donde España juega este sábado con un ojo en la Eurocopa.

Camino a la perfección, España llegó al verano de Oslo: seis grados entre la llovizna, después de una semana de trabajo en Las Rozas, para sellar de forma matemática la clasificación para la Eurocopa ante una Noruega en crecimiento que, al contrario que España, se juega una buena baza para consolidar sus opciones de ser segundo de grupo y un competir el próximo verano en el torneo continental.

Las variantes en las convocatorias son el mayor foco de diversidad de opiniones y abren el abanico opciones para el once, previsiblemente titular, que presentará España ante Noruega para certificar la clasificación. El criterio que seguimos es ver lo que hacen los jugadores. Creo que estamos siendo justos. No sé si en Europa hay una selección tan completa, con tantos jugadores de nivel por línea, dijo Robert Moreno en un momento de optimismo pleno.

ONCE DE TEÓRICOS TITULARES

La vuelta de Íñigo Martínez reaviva la pelea por ser el acompañante de Ramos en una defensa bastante asentada, pero la gran disparidad de nombres aparece en los interiores. Saúl, Cazorla Thiago y el griposo Fabián, que partía con ventaja, se juegan dos puestos desde que Ceballos, también con molestias, empezó a desempeñarse desde una banda en el invariable 4-3-3 de la España de Robert Moreno. Los dos están disponibles, confirmó el seleccionador sobre los dos andaluces.

En ataque, Rodrigo Moreno parece la gran apuesta y, a su lado, se postula Oyarzabal como la primera opción para aportar el colmillo en los metros finales del que adoleció la selección en el partido de ida en marzo (2-1). Intentaremos jugar como aquel día, pero con más efectividad, dijo Robert Moreno.

KEPA ASENTADO

Donde parece finiquitado el debate es en la portería, con Kepa Arrizabalaga cada vez más asentado: El objetivo de todos es jugar, pero está claro que ahora estoy con mucha confianza. Hasta el Mundial había participado en un partido, ahora tengo la confianza del entrenador, reconoció el portero del Chelsea. En Inglaterra he madurado como persona y como portero, me he habituado a otra manera de jugar, en partidos más físicos Quizá sea un Kepa más maduro que afronta mejor los partidos, pero aún tengo crecimiento por delante, reconoció el portero vasco.

MÁS QUE ODEGAARD

Noruega busca ser segunda del grupo, ante Rumania y Dinamarca, el próximo rival de España. La nueva generación nórdica, liderada por Odegaard y con la baja por lesión del joven de 19 años Haaland, que lleva 18 goles en 11 partidos esta temporada con el RB Salzburgo; aspira a dar la talla en una gran prueba ante una España sin necesidades. Odegaard lo está haciendo increíble, pero esto es un deporte colectivo. El entrenador ha creado una identidad en el equipo, señaló el seleccionador español. La selección de Lagerbäck, obrador del milagro de Islandia, plantea un escenario de partido físico y fuerte en el que busca crear un contexto ganador para el talento jóven del equipo.

OTRO RÉCORD DE RAMOS

El capitán Sergio Ramos va a cumplir este sábado ante Noruega, si juega, 168 internacionalidades con España, otra marca de récord con la que supera a Iker Casillas y que, camino a muchas más, ha llegado aderezada por las noticias filtradas de que el jugador del Madrid querría ir con la selección sub-23, puede llevar tres mayores, a los próximos Juegos Olímpicos: La idea define el afán y la ambición que tiene, empezó diciendo un Robert Moreno siempre muy afable con Ramos. Cuando llegue el momento, Luis de la Fuente tendrá que decidir a quién lleva, terminó diciendo el seleccionador.