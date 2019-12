Fallon Sherrock, la jugadora de dardos que apasiona a los ingleses

Había que escuchar a la multitud del Alexandra Palace de Londres el sábado. Qué rugidos. Qué entusiasmo. Los dardos son un deporte de pub, pero no se suele vociferar de este modo. Todos iban con Fallon Sherrock, una sensación de la noche a la mañana en Inglaterra. Esta expeluquera de 25 años de Milton Keynes y porte tímido causó un impacto sísmico la semana pasada al derrotar a un hombre en los Campeonatos Mundiales PDC que retransmite la cadena Sky por todo el país. Nunca antes había sucedido algo así en un deporte monopolizado por jugadores masculinos. Un hito absoluto.

Sherrock, tras el triunfo en primera ronda, fue invitada al día siguiente a los programas matutinos de las teles británicas. Se le escuchó en los espacios radiofónicos con más audiencia. Las contraportadas de todos los diarios fueron para ella. Todo el mundo quería saber de primera mano quién era esa chica que consiguió un momento comparable al de Billy Jean King en el tenis. "No me lo puedo creer", casi balbuceó aquel día.

SHERROCK HAS DONE IT AGAIN!!!



She beats Mensur Suljovic 3-1 to repeat history and book her place in the Third Round.



INCREDIBLE SCENES!!! pic.twitter.com/jXhQNuBSk8 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

El cuento de hadas no terminó ahí. El sábado, en segunda ronda, derrotó al número 11 del mundo, el austriaco Mensur Suljovic, un jugador muy experimentado. Y lo hizo clavando su dardo en el centro de la diana en el último tiro. Aquello se vino abajo. Casi no la dejaron ni hablar en la entrevista sobre el escenario para los micrófonos de Sky. "La reina del Palacio", la apodaron enseguida los tabloides.

Su éxito se ha convertido en un nuevo foco de debate de hasta dónde pueden llegar las mujeres en el juego de los dardos y los techos que se deben romper. "No sé si podré dormir esta noche", proclamó entre vítores. Sonaba más perpleja que determinada. " He derrotado a dos de los mejores hombres del mundo y si eso no indica que las mujeres podemos jugar a dardos, ya no sé qué más hacer", añadió.

EL VIERNES, TERCERA RONDA

Se sabía que Sherrock era capaz de altas puntuaciones. Asombró la compostura y la concentración en los momentos cruciales, cuando hasta a los grandes jugadores les puede temblar el pulso. "Todavía no me lo creo. ¡Mi tiro final dio en el centro! Aún no he podido digerir todo esto", manifestó. Su partida de tercera ronda, ante el número 22 del mundo, será este viernes y ya puede contarse con que la expectación en Inglaterra será mayúscula.

Sherrock era una de las dos mujeres entre 94 paerticipantes en este campeonato mundial. La otra, la japonesa Mikuru Suzuki, cayó de forma ajustada en la primera ronda. Hasta el momento lleva ganadas 15.000 libras (unos 17.500 euros) por dos victorias, que ya es bastante más de lo que ingresó por conquistar el último mundial de mujeres. Otro tema de discusión en estos días de efervescencia de la reina del palacio, cuyos seguidores en las redes sociales se han multiplicado de forma explosiva.

Fallon Sherrock has made history by becoming the first woman to beat a man at the PDC #WorldDartsChampionship 🎯



Read more on her big win here 👉 https://t.co/4npZGbOCdG pic.twitter.com/z7RksEUY8u — Sky News (@SkyNews) December 18, 2019



Sherrock creció en un ambiente de dardos. Sus dos padres eran jugadores y su hermana gemela también se dedica a ello, pero con menos acierto. Su carrera está repleta de trofeos en categoría femenina. Entró en la selección juvenil de Inglaterra y se proclamó campeona del mundo en el 2011 con 17 años.

La suya es también una historia de superación. Tras dar a luz hace cinco años, le fue detectada una enfermedad de riñón. Los medicamentos le produjeron como efecto secundario que se le hinchara la cara (cara de luna, se le llama). Empezó a sufrir burlas por las redes sociales. Pero ella siguió jugando a dardos y ganando.

Lleva tres títulos en este 2019. Ya ha recibido una invitación para jugar (primera mujer en hacerlo) en las series mundiales de Nueva York. Pero toda Inglaterra aguarda ahora hasta dónde llega su historia increíble. "Solo poder jugar aquí contra los mejores es ya por sí un logro", declaró.