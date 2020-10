Franganillo: «Ir a preconcurso de acreedores no es la ruina»

Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, rompió su silencio para tranquilizar a los aficionados tras conocerse la entrada del club en preconcurso de acreedores, una fórmula legal que permite refinanciar la deuda con acreedores y proveedores por no disponer de dinero a corto plazo para hacer frente a pagos. «Lo que debe saber la afición es que entrar en preconcurso no es ir a la ruina. Es una opción que hemos aprovechado porque hay tensiones de tesorería. Hay previsto ingresos que van a tardar y vamos a tener que hacer pagos. Lo que sí debe tener clara la gente es que no vamos a utilizar el preconcurso para pagar menos a nuestros acreedores y proveedores. Vamos a pagar a todos hasta el último céntimo, pero necesitamos acordar con ellos un calendario de pagos que nos permita funcionar bien. Y creo que lo vamos a conseguir», confesó en una entrevista a Radiogolex.

Franganillo admite que «hemos descendido en el peor año posible», por la crisis del coronavirus, aunque también ha detallado que el Extremadura tiene pendiente una serie de pagos sustanciales que ha de cobrar en el futuro como cerca de 700.000 euros por parte de LaLiga, otros cerca de 700.000 euros en varios conceptos por la Federación Española, otros 200.000 euros que restan del traspaso de Lomotey y algo más de medio millón de euros por el ascenso del Huesca en virtud de una cláusula del contrato de Enric Gallego, un tema que el presidente ha confirmado que el Huesca ha judicializado y que se espera resolver para el mes de abril.

En la misma entrevista, Franganillo ha confirmado que el grupo Oliver se quiere marchar de la entidad y vender su 50% del paquete de acciones. En este sentido, confirma que hay empresarios nacionales interesados en entrar en el club, aunque no ha detallado si quieren comprar ese 50% de acciones o hacerse con un paquete mayoritario. Si le ofrecieran la segunda opción, «yo no tengo impedimento en dar un paso a un lado, siempre y cuando sea un proyecto para hacer crecer al Extremadura y a Almendralejo. Al fin y al cabo, yo soy un presidente, pero también un aficionado más».

Abonos

El presidente del Extremadura ha confirmado que, actualmente, el club roza los 2.000 abonados, una cifra muy inferior a la que esperaba, incluso regalando el abono de la próxima campaña: «Pensaba que iba a ser un bombazo y el bombazo nos lo hemos pegado nosotros». En este sentido, y ante preguntas del enfado de la afición por la no devolución del dinero de los abonos de la pasada temporada, Franganillo confesó que «pensaba que algo así sería lo mejor, pero visto lo visto, puede que nos hayamos equivocado».

De otro lado, en lo estrictamente deportivo, ha recordado que el gran objetivo del Extremadura es acceder a la liga Pro esta temporada: «Ese es el primer objetivo. Y luego, si ascendemos, ya sería la releche». Lo que si tiene claro es que no meterse en la Pro pondría muy complicada la viabilidad del club.

También ha confirmado que tiene mucha confianza en Manuel y desveló que el Extremadura probará en su primera plantilla a un delantero de 19 años llamado Musa que viene de las categorías inferiores del Girona.

La plantilla está pendiente de los resultados de los test PCR para saber si vuelve a los entrenamientos. De lo contrario, se pondría en riesgo el debut liguero ante el Don Benito.