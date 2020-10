Garbiñe Muguruza: "Se me ha escapado el partido"

La española Garbiñe Muguruza sabía que tenía la mesa servida para avanzar a la siguiente etapa del Roland Garros, sin embargo, algunos fallos, sobre todo en el último set, le privaron de continuar en el Grand Slam.

Después de caer ante la estadounidense Danielle Collins con parciales de 7-5, 2-6 y 6.4, declaró que con la ventaja de 3-0 en el último set tenía todo para avanzar, pero que los errores le costaron caros.

"Se me ha escapado el partido, tenía que haber jugado mejor al final del set, pero cometí un fallo aquí, otro fallo allá y en ese momento ella ha jugado mejor", comentó en rueda de prensa.

De igual forma, aseguró que el cambio de cancha le terminó por afectar porque no favorece a sus condiciones deportivas, pero aún así tuvo momentos para haberlos aprovechado.

"Ha sido complicado, empezar jugando en la otra pista, luego nos han cambiado. Es difícil encontrar las sensaciones. El primer set no he jugado muy bien, el segundo algo mejor y en el tercero, en los momentos importantes, no he jugado a la altura de lo que debería para ganar el partido".

Sin quitarle mérito a Collins, la tenista próxima a cumplir 27 años reconoció que los fallos de su adversaria no los pudo capitalizar y, en cambio, ella sí los pudo reflejar en la pizarra.

"Ella ha jugado a rachas, ha fallado bastante y luego ha metido bolas cuando tenía que meterlas. Es una rival que puede fallar tres bolas seguidas y luego meter tres ganadores. Contra jugadoras así, siempre hay un momento en el que se puede escapar", sentenció.