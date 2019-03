Gran ocasión del Villanovense frente a un rival directo abajo

El Villanovense tiene esta tarde en Granada ante el Recreativo (16.30 horas) uno de los partidos claves de los once que les restan hasta el final de la liga. De conseguir tres puntos superarían a su rival en la clasificación y además acabarían con la mala racha de las últimas semanas y con la de no ganar fuera de casa en toda la temporada.

En Villanueva de la Serena saben que están ante una buena oportunidad para sacar algo importante de tierras andaluzas. Su rival, el Recreativo Granada, lleva once partidos seguidos sin ganar. «Hemos hecho una buena semana de entrenamiento y hemos incidido en cosas que no están funcionando como a nosotros nos gustaría y creo que con muy buena actitud para ir a Granada», afirmaba ayer Julio Cobos.

El entrenador del Villanovense confía en todo lo bueno que sabe hacer a su equipo y se muestra convencido de que el equipo se salvará. «Si somos capaces de hacer bien nuestro trabajo no vamos a tener problemas para salvar la categoría». En este sentido reconoce que en las últimas semanas ha tocado gestionar la ansiedad de verse en la zona baja, pero recuerda a sus futbolistas que hay en la plantilla gente con experiencia en este tipo de situaciones y que saben cómo hacer las cosas bien.

«No viene de esta semana, viene desde hace mucho tiempo. Siempre digo que hay que estar preparado para pelear hasta el último partido si es necesario», sostiene el técnico.

Cobos recupera a todos sus efectivos, excepto los lesionados de larga duración y seguramente se vean cambios con respecto al once de la semana pasada.

De su rival destaca la calidad de sus hombres, a pesar del mal momento por que atraviesan. «Cuenta con jugadores con muchísima calidad, que incluso han debutado ya en Segunda División A por lo que es un partido importantísimo, pero como todos los que nos quedan», afirmó.

EL RIVAL / Por su parte el Recreativo Granada llega a esta partido con más necesidad aún de ganar después de enlazar once partidos seguidos sin ganar. No han conocido la victoria en todo el año. Además son uno de los peores equipos en casa, en donde sólo han ganado tres partidos en toda la temporada. «Ellos tienen la misma necesidad que nosotros. Nos vamos a enfrentar dos equipos que estamos necesitados de puntos. Ellos vienen de una racha de once partidos sin ganar, seguro que eso pesa y hace desconfiar», recuerda Cobos. Cree que sus jugadores deben intentar jugar con ese condicionante del rival para conseguir puntuar. «Debemos de intentar sacar algo positivo de esa situación». El conjunto granadino tendrá las bajas de Eliseo, Martín y Espínola.

El partido servirá también para que los verdes intenten romper su mala racha de cara a puerta porque son ya cuatro partidos sin marcar, la peor de toda la temporada. El acierto volverá a ser la clave.